Hombre se quita la vida en la colonia Pescadores de Playa del Carmen.

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Una escena de horror y tristeza se vivió en la calle Golondrina de Mar y Avenida de las Garzas, en la colonia Pescadores, donde un hombre perdió la vida en un trágico suceso de suicidio.

Según testimonio preliminar del yerno, menciona que su suegro estaba ingiriendo bebidas embriagantes en la casa. Cuando el familiar salió un rato y regresó, se percató de que el hombre estaba colgado de un hamaquero.

Inmediatamente, el familiar solicitó ayuda de una ambulancia, informando que el hombre estaba morado, no reaccionaba y no respiraba. Desafortunadamente, al llegar los servicios de emergencia, el hombre ya no tenía signos vitales.

La autoridades correspondientes se encuentran investigando las circunstancias que rodearon este trágico suceso. (Especial)