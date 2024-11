CERCA DE ENTRAR EN FUNCIONAMIENTO PUENTE DE LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN: Admite la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, que todavía no hay fecha para que empiece a operar la estación del Tren Maya en Chetumal

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Aunque aclaró que no hay fecha para que comience a operar la estación del tren, construida frente al aeropuerto e inaugurada desde el 29 de septiembre por Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, señaló que este 15 de diciembre será reabierta la circulación de la prolongación de la avenida Álvaro Obregón al entrar en funcionamiento el puente construido para el cruce del Tren Maya “si las condiciones climatológicas así lo permiten”.

Explicó que ya tuvo pláticas con el general Vallejo, responsable de la construcción del Tren Maya, quien aseguró que prácticamente ya están listos los puentes para abrir la circulación al tránsito vehicular.

La intención es que los puentes se abran al tránsito vehicular una vez se vayan terminando “y el que está ubicado en la prolongación de la avenida Álvaro Obregón está previsto para el 15 de diciembre, sin embargo, hay factores como las lluvias o factores humanos y otras cosas que pudieran generar atraso, pero el programa indica que será esa fecha porque no hay lluvia”.

Torres Gómez señaló que, incluso, según anunció la gobernadora Mara Lezama en su programa la Voz del Pueblo, la Sedena ya comenzó el bacheo de la carretera federal 307;”estas son obras que causaron mucha molestia, pero al final serán para beneficio de la ciudadanía”, manifestó.

Acotó que las pláticas con la Sedena han sido referentes a la infraestructura que hace falta, pero no sobre la fecha en que la estación del tren maya de Chetumal deberá comenzar a funcionar, “aunque se han hecho pruebas y han resultado satisfactorias”, abundó.

La secretaria de Gobierno comentó que los puentes de Huay Pix y Xulha ya fueron abiertos a la circulación y que pronto estarán terminados al 100 por ciento “porque lo importante era habilitar el paso con lo que se tenía de avance de la obra y poco a poco se terminará al 100 por ciento con programas de bacheo e incluso la limpieza de los laterales de carretera.

Aclaró que hay zonas construidas de los puentes que no eran definitivas “y se construyeron solo para generar el flujo, pero no necesariamente así van a quedar” al referirse a la destrucción de una parte de la barrera de seguridad. No necesariamente se demuele porque haya sido mal construida, sino que era una construcción temporal, aseguró. (Noticaribe)