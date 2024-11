Agresor de Melanie le suplica piedad tras golpiza y noviazgo con abusos y empujones

TAMAULIPAS, MX.- El pasado 31 de octubre, la joven Melanie Barragán, de 20 años, fue víctima de una brutal golpiza por parte de su entonces pareja, durante una fiesta de Halloween en el estado de Tamaulipas. La terrible agresión quedó grabada en videos que fueron difundidos en redes sociales, publicó reporteindigo.com.

Desde esa noche Christian “N”, agresor de la joven huyó del lugar y hasta el momento se desconoce su paradero. Debido a esto, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJTam) ofrece una recompensa de 200 mil pesos por información que permita localizar a Christian de Jesús Rojas Martínez.

En una entrevista con TV Azteca, Melanie aseguró que su expareja Christian le envió mensajes vía WhatsApp para pedirle ayuda y evitar ir a la cárcel.

“Me pidió piedad para no ir a prisión (…) Me puso que me pondría bien, que tuviera piedad de él, porque iba a pasar muchos años en la cárcel; y que estaba muy arrepentido de lo que había hecho”, relató Melanie.

La joven mostró una captura de pantalla donde se muestran una serie de mensajes enviados por el agresor, donde trata de convencerla para no ser detenido:

“Corazón te pondrás bien”.

“Mel”.

“Me darán 30-40 años de cárcel”.

“Por favor apiádate de mí”.

“Me arrepiento de que lo merezco, ayúdame por favor Melanie”.

“Mel te amare siempre y recordaré nunca lo olvides toda mi vida”.

A pesar de los mensajes, la joven se ha mantenido firme con su denuncia y ha dejado claro que está en espera de que el joven sea capturado, debido a que esta situación la ha dejado devastada. Asegura que su prioridad es obtener justicia y recuperarse físicamente.

“Que tenga el valor de entregarse, porque tarde o temprano lo van a encontrar y le va a ir mucho peor”, subrayó.

Melanie asegura tenía una relación abusiva con Christian

Melanie explicó que su relación con Christian estuvo llena de comportamientos abusivos desde el principio, Melanie aseguró que el joven la humillaba, empujaba e insultaba en diversas ocasiones, pero que sin duda no esperaba que llegará a los golpes.

“Hubo una ocasión donde me empujó, me pidió perdón y como se supone que nos amábamos, pues yo le dije que no se vuelva a repetir, me alzaba mucho la voz y cuando peleábamos él se exaltaba mucho”.

Además, mencionó que la mantenía controlada la mayor parte del tiempo, lo que ocasionó que se alejara de su entorno más cercano.

“Emocionalmente me dejó destrozada. Pensé que era una relación normal, y no lo era”, dijo. (Fuente: reporteindigo.com)