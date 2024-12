Se incendia una casa por una presunta falla eléctrica en la Región 227 de Cancún

CANCÚN, MX.- Elementos del Cuerpo de Bomberos sofocaron esta tarde un incendio que se originó al interior de una casa por una presunta falla eléctrica, en la Región 227 de esta ciudad.

De acuerdo con datos extraoficiales, fue alrededor de las 5 de la tarde cuando vecinos reportaron a través del 911 que una vivienda en la zona se estaba quemando.

Bomberos acudieron poco después al lugar e intervieron para aplacar el fuego que ya había dañado una cama, un sofá y otros artículos domésticos.

Paramédicos particulares tambien arribaron a la zona, pero no intervinieron, pues no se registraron personas lesionadas, ya que los habitantes no se encontraban en el lugar al momento del incendio.

Luego que los bomberos sofocaron las llamas, personal de Protección Civil realizó el peritaje correspondiente para confirmar que la causa del incendio fue una falla eléctrica. (Agencia SIM)