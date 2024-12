Proyecta Estefanía Mercado a Playa del Carmen como multidestino de clase mundial

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Con la marca ciudad Playa del Carmen, el destino ya no irá con “las manos vacías” a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), destacó la presidenta municipal Estefanía Mercado al asistir como invitada al brindis de fin de año que ofreció la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM).

En este marco, la alcaldesa anunció el lanzamiento de la marca Arena Playa que, junto con Ciudad Playa del Carmen, las cinco nuevas rutas turísticas y la aplicación Let’s Playa, van a catapultar a este polo vacacional como un multidestino de clase mundial.

“Ya no nos vamos con las manos vacías a la Fitur, no vamos a colgarnos de la agenda estatal, ya vamos con un proyecto concreto de qué es lo que queremos para Playa del Carmen, no en los siguientes tres años, sino en los próximos 30 años”, precisó.

Acompañada por Tony Chaves, presidente de la AHRM, a quien reconoció su trabajo, la presidenta municipal convocó al sector hotelero a arropar la aplicación Let’s Playa, herramienta que ayudará a convertir a Playa del Carmen en un destino inteligente, que mejorará la experiencia del viajero y le proporcionará datos clave para la toma de decisiones.

“Quiero pedirles que nos apoyen, que arropen esta nueva estrategia turística; estamos en toda la disposición de lograr que Playa del Carmen se fortalezca, no sólo en el territorio nacional, sino también frente al mundo. Tenemos grandes ideas que queremos ejecutar y lo queremos hacer de la mano de todos ustedes”, dijo la presidenta municipal a los integrantes de la Asociación.

Además, con la marca Arena Playa, cuyo registro está en trámite, la ciudad va a tener su propia identidad, su propio color y eso forma parte de las estrategias que traemos como gobierno, para mejorar la imagen del destino, así como para impulsar y equilibrar la economía local.

Estefanía Mercado agradeció a los hoteleros “porque gracias a ellos este país y Quintana Roo van a seguir dando buenas noticias; el estado va a seguir celebrando grandes triunfos como las dos estrellas Michelin para Playa del Carmen, eso es muy importante porque reflejan el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el detalle con el que se hacen las cosas y el talento de nuestra gente aquí en Riviera Maya”.

A su vez, Tony Chaves agradeció a la presidenta municipal por estar atenta a la situación que vive el sector hotelero que, en estas fechas decembrinas, tiene mucho trabajo de organización y compromisos que cumplir con el turismo que visita el destino.

Al evento asistieron David Ortiz Mena, Presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano; Javier Regalado Hendricks, tesorero municipal; Estefanía Hernández, secretaria de Turismo Municipal; Andrés Aguilar Becerril, subsecretario de Planeación y Operación Turística del Estado; Gabriela Mijares Martínez, representante de Canirac; Carlos Constandse, vicepresidente de Experiencias Xcaret; Pablo Alcocer Góngora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya; y Liliana Bravo Mena, presidenta de AMEXME. (Fuente: Ayuntamiento de Solidaridad)