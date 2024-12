COZUMEL, MX.- Una marcha pacífica fue realizada esta mañana desde el Asta Bandera hasta el Palacio Municipal de esta ciudad, organizada por empresarios dedicados a prestar servicios con la llegada de cruceros, para protestar por el incremento del Derecho Federal de 42 dólares (840 pesos) a los visitantes cruceristas a esta Isla.

Alrededor de mil personas respondieron a la invitación para marchar en punto de las 09:00 de la mañana y por una hora gritaron consignas mientas caminaban a su destino, su propósito fue “alzar la voz en contra de una decisión que afectará la llegada de cruceros a nuestro puerto”, dice la convocatoria.

El empresario, Elio Reyes, explicó que “apoyan a la causa y gracias a las familias que se dieron cita para poder venir a esta marcha pacífica y el mensaje es claro, pedirles a nuestras autoridades, más que nada a las federales, la voluntad de sentarse con las líneas de navieras, porque llevamos esta semana con una ruptura de negociaciones del gobierno Federal con las Navieras, el mensaje es que se sienten a negociar”.

Agregó que el mensaje ahora cambia, porque ya está aprobado por ambas cámaras de legisladores lo que le llaman ajustes al Derecho crucerista, que quedó en 42 dólares; pero ahora las navieras piden que este cobro se haga a partir del 2026, para que pueda ser cobrado el cliente y, no este 2025 donde serían las propias navieras las que absorberían el pago de ese derecho, porque ya está todo cobrado.

“Puede haber un acuerdo, puede haber una aprobación, siempre y cuando haya la voluntad del Gobierno Federal de llegar a un acuerdo; yo creo que es lo más justo con este nuevo impuesto, que podrá gustar o no, pero llegar a ese acuerdo para que las líneas navieras no hagan cambios de ruta o cancelaciones porque de muy buena fuente sé que sí habrá cancelaciones o cambios de ruta si no hay una voluntad del Gobierno Federal”; enfatizó Elio Reyes.

Dijo que de no lograrse las negociaciones, los mayores afectados serán los habitantes de Cozumel, porque la mayoría de los sectores productivos de la Isla, esperan la llegada de cruceros para poder incrementar sus ventas, sus servicios, así como los taxistas, que son los más beneficiados cuando arriba uno de los llamados hoteles flotantes, que seguirán operando y buscarán otros destinos, dejando a los cozumeleños sin oportunidad de servirles.

Reveló que las navieras ya preparan las cancelaciones y cambio de ruta, pero que será analizado esta semana que viene, con los integrantes del Gobierno Federal, donde los empresarios cruceristas llevarán la voz de la población para hacer énfasis que los perjudicados son los puertos donde arriba el mayor número de cruceros, como Cozumel y Mahahual. (Agencia SIM)