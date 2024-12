Es procuración de justicia uno de los grandes pendientes en Quintana Roo, advierte dirigente de la red feminista “Marea Verde”

FELIPE CARRILLO PUERTO, MX.- La administración y procuración de justicia son unos de los grandes pendientes en atención a las mujeres que hay en el estado, indicó Yunitzilim Rodríguez Pedraza, dirigente de la red feminista “Marea Verde”.

Entrevistada en esta ciudad donde participó como ponente durante el encuentro “Somos tu Red de Apoyo” de la Secretaría de las Mujeres, la activista señaló que las víctimas no reciben una atención adecuada y las diligencias no se llevan a cabo con perspectiva de género, lo que no les permite obtener justicia.

“Tenemos un gran problema en la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, además de un problema en la prevención, que no se está dando adecuadamente”, expresó.

Lamentó que se estén gastando recursos en capacitaciones, pero no se ven resultados, porque los agresores, violentadores y deudores de pensión alimenticia siguen ocupando altos cargos.

“Si nos faltan muchos avances en favor de las mujeres en muchas materias”, reiteró.

Afirmó que el Estado no representa una red de apoyo para las mujeres, ya que en las Fiscalías no reciben las denuncias y cuando se logra judicializar una carpeta, los jueces no tiene perspectivas de género y dictan sentencias injustas.

“Nosotras no estamos para aplaudir al Estado lo que hace, porque es su obligación, estamos para señalar, cuestionar y proponer soluciones a las problemáticas desde las colectivas”, finalizó. (Agencia SIM)