Fortalece Mara Lezama atención de violencia contra las mujeres a través de “Somos tu Red de Apoyo de Quintana Roo”; llama a que todos se unan para, de una vez por todas, acabar con la violencia contra las mujeres

FELIPE CARRILLO PUERTO, MX.- Con la participación de más de 150 mujeres divididas en 10 mesas de trabajo y la presencia de representantes de instituciones y organizaciones que ofrecen apoyo especializado, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró el Tercer Encuentro Interinstitucional “Somos tu Red de Apoyo de Quintana Roo”, organizado por la Secretaría de las Mujeres.

La ceremonia inaugural se realizó en el auditorio del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, en donde Mara Lezama explicó que esta red está formada por personas e instituciones que se entrelazan para sostener y sanar a quienes más lo necesitan. “Se entrelazan para ayudar a más mujeres a romper el silencio, levantar a quienes han caído e iluminar el camino hacia una vida libre de violencia”, dijo.

La gobernadora de Quintana Roo añadió que este tercer encuentro “refleja el espíritu del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, de este gobierno humanista con corazón feminista que escucha y actúa, que ha hecho de la igualdad de género y el combate a todas las formas de violencia, una prioridad, porque no puede haber transformación si no hay un gobierno feminista que defienda y empodere a las mujeres. Y tenemos que acabar de una vez por todas con esa violencia, pero no vamos a poder si no nos unimos” exhortó.

Mara Lezama pidió a todas las mujeres presentes y participantes seguir avanzando, no bajar la guardia con la violencia, romper estereotipos “y mantenernos firmes en nuestra misión de erradicar la violencia en todas sus formas. Les pido aprovechar este encuentro al máximo, sigamos avanzando todas y todos porque este gobierno es de acciones contundentes que transforman vidas y mientras una sola mujer siga sufriendo violencia, no pararemos en nuestra tarea de defenderlas, protegerlas, empoderarlas y procurar una vida libre de violencia”, aseveró.

Informó que en dos años de este gobierno diferente se han proporcionado más de 130 mil servicios, duplicando lo que se hizo en el pasado. Sin embargo, fue puntual al decir que el esfuerzo no debe detenerse ahí, por ellos somos de los pocos estados del país que han destinado recursos estatales para cubrir el salario de las y los profesionales que brindan servicio en esta red de apoyo durante los meses que no abarca la federación, “para que el trabajo y la atención a las mujeres que lo soliciten no se detenga ni un solo día del año”.

Añadió que se han abierto refugios en la zona Maya y ampliado los espacios de atención en la zona Norte. “Y estamos visibilizando lo que antes era invisible con talleres, pláticas en colonias y escuelas, y con una línea de ayuda que funciona las 24 horas, porque nosotras, las mujeres, sabemos mejor que nadie que lo que no se nombra o no se visibiliza, no existe”, afirmó.

Previamente a la ceremonia inaugural, las participantes escucharon una ponencia y luego se instalaron las mesas de trabajo en las que se abordaron los servicios interinstitucionales y se explicaron los tiempos de respuesta en atención a una llamada de auxilio, los tipos de violencias emergentes detectadas en el día a día, buenas prácticas en la atención a las mujeres, niñas, niños y víctimas de violencia, la actualización y homologación de las rutas de atención, y la actualización del directorio para la canalización y atención a mujeres víctimas de violencia.

En la ceremonia inaugural estuvieron la beneficiaria de Somos tu Red de Apoyo, Melissa Kumul Tuz; la presidenta municipal Mary Hernández; la secretaria de las Mujeres, Esther Burgos; el diputado José María Chacón Chablé, en representación del Congreso del Estado; la secretaria de Educación, Elda Xix Euán, así como presidentas y presidentes municipales. (Fuente: Gobierno de Quintana Roo)