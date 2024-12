WB Pictures lanza el primer tráiler de ‘Superman’ de James Gunn, a estrenarse en julio de 2025

ESTADOS UNIDOS.- James Gunn, director y visionario detrás de algunos de los mayores éxitos recientes del cine de superhéroes, ha sorprendido nuevamente a los fanáticos con el lanzamiento del primer tráiler de su esperada película Superman, publicó reporteindigo.com.

Este proyecto marca el inicio oficial del renovado universo cinematográfico de DC, el cual Gunn liderará como nuevo director del estudio, prometiendo una fresca interpretación del icónico Hombre de Acero.

El tráiler ya está disponible en todas las plataformas digitales y ofrece un primer vistazo impresionante al Superman de David Corenswet, quien interpreta a un Clark Kent joven, lleno de esperanza y energía.

On July 11, It Begins. Superman – Only in Theaters 2025 #Superman #FilmedForIMAX @IMAX

Sign up to get Fan First updates on all things DC Studios at https://t.co/XbE8mYnZBw pic.twitter.com/xK3PiG6OYs

— Warner Bros. Pictures (@wbpictures) December 19, 2024