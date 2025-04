Construirá INFONAVIT 5 mil 632 viviendas en Quintana Roo

CANCÚN, MX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que su visita obedece al propósito de anunciar el programa de viviendas en todo el país, que será de 1 millón 100 mil; donde intervienen tres instituciones: el Infonavit, el Fovissste y la Conavi.

“Ya no solamente es el crédito de la vivienda, ya no es con los desarrollos inmobiliarios que se hacían antes, sino que ahora se da la vivienda en unidades habitacionales que son dignos para el pueblo de México; son casas de 60 metros cuadrados, no los ‘huevitos’ de 35 metros cuadrados que se hicieron en el pasado”, enfatizó durante su discurso.

Especificó que este programa va dirigido a los trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, porque la vivienda es un derecho, no una mercancía como en el pasado; se hacen realidad las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, “por el bien de todos, primero los pobres”.

En cuanto al Fovissste, que son los trabajadores del Estado, no solo dará crédito, sino también construirá viviendas, dirigido para los que menos ganan.

La tercera institución que construirá vivienda es para las familias que no tienen ni IMSS ni Issste, la Conavi (Comisión Nacional de Vivienda), para todas aquellas familias que necesitan una vivienda, sin tasas de interés.

Dijo que tanto la educación como la salud no son una mercancía, son un derecho para los mexicanos consagrados en la Constitución en el artículo 3ro. y 4to.; así como la vivienda, que ya es un derecho, porque en el periodo neoliberal, era una injusticia lo que les cobraban por los créditos.

“Lo que estamos construyendo es un estado de bienestar, que el pueblo de México tenga lo básico para vivir, que tenga educación, una vivienda, que si estás en el comercio informal, puedas tener acceso a la salud; a eso le llamamos la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, comentó ante los cientos de asistentes.

Claudia Sheinbaum hizo un llamado para todos los gobiernos emanados de la alianza; porque deben de observar los principios que rigen a la Cuarta Transformación son: Por el bien de todos, primero los pobres; el segundo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre; el tercero es con el pueblo todo, sin el pueblo nada.

Recordó que los programas del bienestar son tres: pensión para las mujeres de 60 a 64 años, estará vigente para agosto para aquellas que ya cumplen la edad; el segundo, tiene que ver con las becas para los estudiantes de secundaria “Rita Zetina” y; médico casa por casa, para dar atención a la salud.

En cuanto a la relación con Estados Unidos, dijo que “México es un país libre y Soberano”, así como el respeto entre los gobiernos.

Previo al mensaje de la presidenta, la gobernadora del Estado Mara Lezama Espinosa dio la bienvenida a Claudia Sheinbaum Pardo, en el evento del anuncio de la construcción de vivienda para el Bienestar, al que señaló que inicia la justicia social para las familias de todo el país.

Además, Mara Lezama destacó que la construcción de estas viviendas traerá empleos para miles de quintanarroenses, es la visualización de que la prosperidad es compartida, por ello, 36 mil familias del Estado serán beneficiadas, “gobernar es hacer realidad los derechos del pueblo”.

En el evento, llevado a cabo en “Paraíso Maya” de esta ciudad, la Gobernadora agradeció la inversión de la Federación en Quintana Roo, como el Puente de la Laguna Nichupté, los Centros de Atención Infantil por parte del IMSS Bienestar, “porque cuando llegaste a la Presidencia, llegamos todas las mujeres, este programa que hoy arranca, es una victoria para nuestras hijas; dejamos un país más humano; hoy decimos fuerte y claro que sí se puede construir un México diferente”.

Jabnely Maldonado Meza, Vocal Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), informó que son 5 mil beneficiarios en Quintana Roo, en esta primera etapa.

“A las personas jubiladas y pensionadas, les vamos a condonar intereses y a aplicar quitas de los montos que no hayan podido pagar… los créditos que tienen más de 30 años de antigüedad y los que solo deben el 10% de su monto de vivienda”, informó la titular del Fovissste.

Durante su participación, el director del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, reveló que la deuda histórica de vivienda representa un déficit de 8 millones de vivienda; 150 mil en Quintana Roo; “se construyen 8 mil 500 viviendas al año, solo 600 están al alcance de los trabajadores”.

Dijo que en Quintana Roo tienen registrados a 100 mil derechohabientes que ganan de 1 a 2 salarios mínimos. Las viviendas tendrán las características de “60 metros cuadrados, cercanas a los centros de trabajo, confortables, eficientes y contarán con todos los servicios básicos, con áreas verdes y de convivencia social; la meta sexenal de vivienda que construirá el Infonavit será de 8 mil viviendas en el sexenio.

Romero Oropeza detalló que serán 5 mil 008 viviendas las que construirá el Infonavit en Cancún, en un predio de 35 hectáreas, dado por el Gobierno del Estado. Especificó que, además, harán la construcción de 624 vivienda en Chetumal; para poder llegar a un total de 5 mil 632 viviendas para las familias quintanarroenses.

“Estas viviendas estarán en 313 edificios de 16 departamentos cada uno, con una inversión de 2 mil 969 millones de pesos y generará 500 empleos directos y más de 2 mil empleos indirectos… En Quintana Roo hemos beneficiado a 148 mil derechohabientes a través del congelamiento de sus créditos, 25 mil 500 ya recibieron beneficios adicionales, los que restan los tendrán en los próximos meses”, enfatizó. (Agencia SIM)