Denuncian familiares de Emiliano Ramos que juez difirió audiencia para revisar medida cautelar de prisión preventiva impuesta al exdiputado

CANCÚN, MX.- Familiares de Emiliano Ramos denunciaron al Juez de Control, Miguel Ángel Espinoza, de los Juzgados Penales Orales de Cancún, por diferir la audiencia para revisar y cambiar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al exdiputado local por el presunto delito de Violencia Familiar en agravio de la legisladora federal Paola Moreno y sus tres hijas.

A través de un comunicado, los familiares afirmaron que el juez utilizó como argumento que la defensa particular de Emiliano Ramos tenía la obligación de correr traslado de los datos de prueba con al menos 24 horas de anticipación a la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra la Mujer y a la Asesoría Jurídica Victimal.

Los familiares señalan que este criterio lo tomó el juez a pesar de que no existe disposición legal alguna dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales que marque el tiempo prudente como parámetro de 24 horas antes de que se deba correr traslado de los datos de prueba a desahogar en la audiencia.

“El Juez de Control debe dar oportunidad de exponer los datos de prueba y de ahí abrir debate sobre su pertinencia, idoneidad y admisión”, añaden los familiares del exdiputado.

Además, señalan que las abogadas defensoras de Emiliano Ramos le solicitaron al juez que tomara en cuenta que la Fiscalía reconoció haber recibido los datos de prueba, una hora antes de la audiencia. Sin embargo, precisaron que el juez consideró que fue tiempo insuficiente para que se pudieran imponer y conocer del material presentado.

“El juez hizo valer los pretextos de las Fiscales del Ministerio Público de que no se encontraban en su oficina para abrir dicho correo, que no tenían datos o megas para acceder a su correo en su celular, pese a que la Defensa Particular señaló llevar todos los datos de prueba en un USB y volver a correrles traslado de forma física en ese momento”, agregaron.

Aunado a ello, afirman que también las autoridades judiciales les negaron a las defensoras de Emiliano Ramos equipo técnico para reproducir, durante la audiencia inicial, algunas pruebas audiovisuales que son de suma importancia para este juicio.

Finalmente, los denunciantes, le solicitaron apoyo a la gobernadora Mara Lezama y a la presidenta Claudia Sheinbaum, “para liberar a un preso inocente y permitir que se reúna con sus hijas”. (Agencia SIM)