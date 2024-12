Restauranteros de Q.Roo cerrarán diciembre 10% abajo de la ocupación esperada

CANCÚN, MX.- El sector restaurantero en el estado cerrará el último mes del año con una ocupación promedio de entre un 80 y 85 por ciento, 10 puntos abajo de lo previsto, informó Julio Villarreal Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Cancún y Quintana Roo.

El líder de este sector indicó que durante la cena de Navidad alcanzaron una ocupación promedio de entre un 90 a 95 por ciento, mientras que para el fin de año esperan un cien por ciento de ocupación en los restaurantes que ofrecen cenas con espectáculo.

Sin embargo, señaló que durante las fechas de las posadas no lograron los números previstos de un 90 por ciento, mientras que en la primera semana de diciembre la presencia de comensales fue bastante baja, por lo que en promedio cerrarán con 10 por ciento por debajo de lo pronosticado.

“Ha sido un mes no muy bueno, no se tuvieron las posadas que tuvimos el año pasado, no se tuvo ese repunte tan alto del 90 o 95 por ciento que habíamos pronosticado”, expresó.

En cuanto al próximo año, el líder de la Canirac señaló que, a partir de febrero, estarán incrementando sus precios entre un 8 y un 10 por ciento, esto para hacer frente a los múltiples retos que tendrán que afrontar.

En este sentido, mencionó el incremento al salario mínimo que conlleva a incrementos en las bases de todas las prestaciones sociales, lo cual, dijo, “pega” directamente al bolsillo del pequeño y mediano restaurante.

Por otro lado, señaló que la actualización de la UMA genera un incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), generando un alza en diversos productos.

“Esto hará que sea imposible que no se incrementen los precios en los menús de los restaurantes”, recalcó.

Por último, expresó que también se encuentran en “cajón legislativo” la reducción de horas laborales, que será otro golpe para la industria, así como el cambio de aguinaldo a 30 días.

“Hay muchos cambios en las legislaciones que, si bien como tal no están creando un impuesto nuevo, si están incrementando la carga hacia las empresas”, finalizó. (Agencia SIM)