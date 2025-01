CANCÚN, MX.- Invertir en deporte no es un gasto, pues a través del deporte no solamente fomentamos un estilo de vida saludable, sino que creamos comunidad en ambientes sanos y les damos una oportunidad a las niñas, niños y jóvenes de mantenerse lejos de los flagelos que pueden encontrar en las calles, expresó la gobernadora Mara Lezama Espinosa al inaugurar el nuevo campo de la Liga Municipal de Veteranos de Cancún.

Este nuevo campo incluye el camino de acceso que en conjunto representan una inversión de poco más de 26 millones de pesos, bajo un modelo colaborativo público-privada, en beneficio de más de mil 600 deportistas que, acompañados de sus familiares y amigos, llegaría a más de 6 mil 400 personas semanales, ya sea en práctica deportiva o en sana convivencia.

“Con esta inversión, estas nuevas canchas de pasto natural serán el nuevo campo de la Liga Municipal de Veteranos de Cancún. Jugadores de van desde los 4 hasta los 60 años de edad ahora contarán con instalaciones dignas para realizar deporte” expresó la gobernadora de Quintana Roo.

Durante la ceremonia de inauguración, se firmó un Acuerdo Solidario para el cuidado y conservación de las instalaciones. Al respecto, la gobernadora Mara Lezama pidió se tenga cuidado en que las canchas deportivas no se conviertan en cantinas, que no se venda ni consuma alcohol, pues las inversiones se realizan por el bien del deporte.

“Díganle no a las actitudes autodestructivas. Lo que nos ha hecho mucho daño es el consumo de sustancias; la gran mayoría de los delitos de alto impacto están relacionados con el consumo de alguna sustancia. Les voy a pedir que en nuestras canchas no se consuma alcohol, no se deben convertir las canchas de fútbol en cantinas” pidió la gobernadora Mara Lezama.

Luego de pedir que también se disfrute de la nueva cancha, que se metan muchos goles, que abracen sueños, y por su parte ella seguirá trabajando por el bien del deporte, como estas nuevas instalaciones.

La Gobernadora informó que estas obras se suman a la histórica inversión en el deporte en Quintana Roo, que asciende a más de 364 millones de pesos en este nuevo gobierno diferente, de los cuales 177 millones se han invertido en Benito Juárez, en obras como el renovado Poliforum de Cancún, el Centro Estatal de Alto Rendimiento.

Las nuevas instalaciones, en la unidad deportiva Luis Donaldo Colosio, contemplan nuevo campo de pasto natural, edificio central de oficinas, estacionamiento y camino de acceso. “De eso se trata el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, de tomarnos de la mano p”ra que entre todos busquemos como sí hacer las cosas y que la prosperidad compartida llegue a todas y todos.

Asimismo, indicó que esto es posible porque este gobierno de la transformación combate la corrupción, destina el dinero del pueblo para el pueblo con total transparencia y honestidad, porque este gobierno no roba, no miente y no traiciona al pueblo.

La ceremonia inaugural contempló la develación de la placa conmemorativa, corte de listón, palabras de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña; explicaciones del secretario de Obras Públicas José Rafael Lara Díaz; agradecimiento de la jugadora de la escuela Pachuca Cancún, Romina Matos Martín; explicación de la creación de la Liga de Veteranos por Jorge Antonio Martínez Peña.

Para finalizar el evento, la gobernadora Mara Lezama y todos los asistentes cortaron la tradicional rosca de reyes. Entre ellos, José Andrés Lara Martínez, jugador perteneciente a la escuela Pachuca Cancún; el director de la AGEPRO, José Alberto Alonso Ovando; el presidente de la CODEQ, Jacobo Arzate Hop, y el director de la Escuela Pachuca en Cancún, Héctor Abraham Rocha Jiménez. (Fuente: Gobierno de Quintana Roo)