FUERA DEL RADAR DE EMPRESARIOS BELICEÑOS LA ZONA LIBRE EN PARQUE YUUM KA’AX Y EL PARQUE INDUSTRIAL CON RECINTO FISCALIZADO: Considera Abelardo May, ministro beliceño de Agricultura, Seguridad Alimentaria y Relaciones Comerciales, que ninguno de dichos esquemas fiscales afecta a la zona libre de Belice

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Tras la apertura del parque industrial con recinto fiscalizado en el sexenio de Carlos Joaquín González y la creación de la zona libre en el parque Yuum Ka’ax en este quinquenio, el ministro de Agricultura, Seguridad Alimentaria y Relaciones Comerciales de Belice, Abelardo May, señaló que hasta el momento empresarios beliceños no han manifestado interés en invertir en dichas zonas además de que no representan una competencia para la zona libre ubicada en la frontera.

Confirmó que autoridades de Belice han sostenido reuniones de trabajo con funcionarios de Quintana Roo para conocer tanto el concepto del parque industrial con recinto fiscalizado como la recién creada zona libre “y el esquema propuesto no representa un problema económico o competencia para la zona libre que se tiene en la frontera de Belice”.

Consideró que los proyectos iniciados por el gobierno de México pueden resultar complementarios para reforzar las estrategias comerciales. Lo mejor y lo más recomendable para que no haya una posible afectación es que se trabaje en sinergia para lograr buenos resultados, señaló.

El funcionario beliceño recordó que la zona libre tiene más de 30 años de creada y se puede aprovechar la experiencia que se tiene para que las autoridades mexicanas avancen en su apertura y consolidación tanto del parque industrial como de la recién creada zona libre en el parque Yuum Kaax.

Reiteró que por el momento ningún empresario beliceño ha manifestado interés de invertir en los esquemas fiscales impulsados por el gobierno federal y estatal aun cuando en el sexenio del entonces gobernador Carlos Joaquín González se hizo una invitación durante la inauguración del parque industrial con recinto fiscalizado.

Por el momento no hay interés del empresariado beliceño, pero no descartamos que más adelante se pueda dar esa situación, comentó. (Noticaribe)