QUE FUE UN “MALENTENDIDO”: Declara ante la FGE taxista que protagonizó discusión con turista en Cozumel

COZUMEL, MX.- El taxista que protagonizó una discusión con un turista, presuntamente por cobrarle 100 dólares por un servicio, se presentó a declarar esta mañana ante la Fiscalía General del Estado como parte de la investigación que se inició por este hecho.

Entrevistado al finalizar su declaración afuera de las instalaciones de la Fiscalía, donde se encontraban un grupo de taxistas del sindicato “Adolfo López Mateos” para apoyarlo, Adonis Uriel Estrella Torres explicó que acudió de manera voluntaria para dar la versión de lo sucedido y aclarar que “todo fue un mal entendido”.

Según narró, la pareja de turistas tomó el servicio a la altura del Submarino Atantis para trasladarlos al restaurante Welcome to Miami.

Una vez que arribaron al destino el taxista le comentó a la pareja que el cobro por el servicio era de 10 dólares, es decir 200 pesos, sin embargo, el turista se negó a pagarle esa cantidad y únicamente le lanzó un billete de cien pesos.

Según el taxista, fue ahí cuando descendió del auto y comenzó la discusión que finalmente fue grabada en un video y difundida en las redes sociales.

Mencionó que, tras varios minutos de discusión, logró explicar al turista que la tarifa, por ser un servicio fuera de la ciudad, no podía ser de cien pesos y finalmente accedió a pagar el total del viaje.

“Todo esto fue un mal entendido, hay una investigación que tiene que seguir su curso, yo vine voluntariamente a declarar en este asunto que me involucra y a todo el gremio”, expresó.

Lamentó que este hecho haya trascendido a nivel internacional por un video de las redes sociales, “mi error fue alterarme, pero estaba defendiendo mis derechos”, dijo.

Por su parte, Ernesto Padilla, abogado del taxista, explicó que la Fiscalía inició una investigación de manera oficiosa, al trascender la noticia y hoy acudió a dar su versión de los hechos ante el Ministerio Público.

“La apariencia del delito lo tendrá que acreditar la Fiscalía, pero estamos confiados en que no hay ningún elemento para seguir con esta investigación”, expresó.

Jorge Basto Estrella, secretario general electo del sindicato, señaló que por el momento el taxista se encuentra suspendido, debido al comportamiento que tuvo ante el turista, sin embargo, reconoció que el cobro de los cien dólares solo fue una difamación.

“Ojalá que esto no vuelva a suceder y no haya represalias por parte de las autoridades contra los taxistas, no queremos caer en provocaciones”, dijo. (Agencia SIM)