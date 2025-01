Denuncian a policías estatales de intento de extorsión, en Chetumal

CHETUMAL, MX.- Un cuidador de coches, que trabaja en el estacionamiento del mercado “Andrés Quintana Roo”, denunció que es víctima de un intento de extorsión por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva.

En entrevista, el denunciante aseguró que elementos policiacos le exigen 400 pesos semanales por dejarlo “trabajar” en este estacionamiento.

Señaló que estos oficiales le han dicho que en casonde no pagar, será “privado de su libertad” o le inventarán un delito para sea ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal.

“Vinieron dos y me exigieron derecho de piso. ¿Por qué? Ya tengo ocho años trabajando acá y apenas sale para mi comida, lavado de ropa, pago de agua y luz… Me dijeron ‘tienes que pagar derecho de piso o te vamos a levantar’. Ese día tuve miedo y mejor me fui. La necesidad me hizo regresar. No han venido, pero vivo con temor a que ellos me hagan algo por no pagarles derecho de piso”, sostuvo.

El denunciante dijo desconocer a los policías que lo amenazan, toda vez que aquellos que realizan recorridos por la zona ya le conocen e inclusive ha logrado amistad con ellos.

Finalmente, este trabajador hizo un llamado a la policía estatal para que cese el acoso en su contra y lo dejen laborar, para ganarse el sustento diario.

“Las monedas que me regalan las personas apenas me alcanzan para lo básico. No quiero vivir atemorizado por ellos”, comentó. (Agencia SIM)