Niega funcionaria de Cancún que líder de banda de “robo motos” sea su hijo; “es grilla”, asegura

CANCÚN, MX.- Clara Díaz, actual directora general de Bienestar de Benito Juárez, negó de manera tajante que su hijo sea el líder de una banda de “roba motos”, que fue detenido a principios de año, junto con sus cómplices.

En entrevista breve, la funcionaria, quien fuera presidente municipal interina en 2021, afirmó que esta atribución, difundida como una versión extraoficial en redes sociales, forma parte de “grillas políticas” en su contra.

“Es grilla política. Me están pegando, a todos nos están pegando. Somos Morena. No voy a aceptar nada que no es real. Son chismes políticos. ¿Ustedes creen que si fuera real estuviera aquí (en el cargo)?”, declaró.

Además, la exregidora sostuvo que los señalamientos en su contra también podrían venir del interior de Morena.

“Adentro (de Morena) también hay de todo. Hay de todo: de chile, mole y pozole. Son grillas politicas”, comentó finalmente.

El líder criminal en cuestión fue detenido el pasado 9 de enero por delitos contra la salud y el robo con violencia de vehículos.

A raíz de esta detención, en redes sociales comenzaron a circular versiones sobre el parentesco de este sujeto con la funcionaria municipal.

Días después, fue cuestionado al respecto Pablo Gutiérrez Fernández, secretario general del Ayuntamiento, quien confirmó que la madre de este sujeto forma parte de la actual administración municipal. (Agencia SIM)