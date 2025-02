“TENGO LA CONCIENCA TRANQUILA”: En el marco del Día del Policía afirma Mara Lezama que a todo aquel que se corrompa en su administración se le fincarán responsabilidades

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Al afirmar que a todos los funcionarios que se corrompan en su administración se les fincará responsabilidades, la gobernadora, Mara Lezama, dijo tener la conciencia tranquila y estar dispuesta a ser investigada e incluso a toda su parentela.

En el marco de la celebración del día del policía, donde entregó reconocimientos a elementos destacados por trayectoria y comportamiento, externó su malestar por los señalamientos de abuso y corrupción que hay en la corporación “pues que se acuse a un policía de detener y maltratar a un ciudadano, de taparle la cabeza para llevarlo a un cajero para que saque dinero mancha a toda la corporación”.

Aquel que, en lugar de servir, tome el mal camino, se enamore del dinero y se vaya con una banda criminal no debe pertenecer a la policía y ocasiona que una corporación sea señalada de corrupta, afirmó.

Insistió que en su administración “al que se corrompa le finco responsabilidad; el que se equivoque y tome dinero del pueblo se le finca responsabilidad, ya que no tienen cabida en un gobierno que todos los días habla de combate a la corrupción y no puede uno ser tapadera”.

Durante su discurso hizo referencia a una plática que tuvo en su reciente visita al municipio de Felipe Carrillo Puerto donde escuchó decir que “es que Mara pone a todos los directores y se lleva las bolsas de dinero”.

Ya me imagino a mi marido diciéndome a la medianoche: ahora vengo mi’ja voy por las bolsas de dinero. Eso es falso. Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. a mí que me investiguen y a toda mi parentela, afirmó.

Insistió en la necesidad de dignificar la actividad policiaca y que sus elementos pidan que no sean incluidos en una misma cubeta que habla de corrupción “que digan no soy corrupto, no agarro dinero ni de la mafia ni del crimen ni de esa banda” y que no solapará ninguna actitud de corrupción.

Mostró su enojo por el hecho de enterarse, momentos antes de llegar a la ceremonia de reconocimiento a policías, de que un elemento fue señalado de pedir mochada, de haber detenido a un ciudadano, haberle puesto una bolsa en la cabeza y haberlo llevado a un cajero a sacar dinero “y cómo puedo hablar cada jueves de acabar con la corrupción si uno se entera de esos hechos”.

No se vale que los que actúen mal generen esa percepción colectiva de que toda la policía es corrupta a pesar del compromiso asumido para mejorar las condiciones laborales y dotarlos de equipo e infraestructura para dignificar la actividad, subrayó.

No se enamoren del dinero y del poder, de una vida cuyo dinero proviene manchado de sangre y del dolor. Además, se acabaron los tiempos donde solo eran reconocidos los policías por amistades o compadrazgos, por ser novio o novia de alguien “y si eso llega a pasar que me lo reporten a mí, afirmó.

Mara Lezama dijo que estos dos años y medio no han sido fáciles ya que ha tenido que luchar contra corriente para combatir la corrupción de muchos años y puso como ejemplo que, al llegar al gobierno, encontró que el C5 aún se debía ya que el anterior gobierno no hizo los pagos correspondientes.

Reiteró el compromiso con el mejoramiento de las condiciones laborales y económicas de los y las policías por lo que pidió que haya responsabilidad compartida. (Noticaribe)