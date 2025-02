En los últimos años, los servicios de streaming han copado la atención del mundo entero, desde series inolvidables hasta películas ganadoras del Óscar. Esto ha hecho que la TV tradicional haya quedado en un segundo plano.

Sin embargo, los canales deportivos, al menos en los deportes tradicionales, siguen dominando ampliamente en audiencia, pero vale la pena preguntarse, ¿podrán hacerlo por más tiempo?

Por qué los canales deportivos siguen dominando en niveles de audiencia

El cambio generacional, que también ha sido un cambio de lo analógico a lo digital, ha afectado diversas industrias, y, evidentemente, la TV ha sido una de ellas.

No obstante, el mundo de los canales deportivos se mantiene vigente por una sencilla razón: una parte de las nuevas generaciones no está interesada en los deportes, o al menos no de la forma en que comúnmente se conocen.

Por ello, los canales deportivos siguen dominando entre la generación más madura, de los milenials para atrás. De hecho, para estas generaciones, existe un toque de nostalgia y vínculo que los hace seguir prefiriendo estos medios tradicionales, pues allí están sus comentaristas y narradores favoritos.

Sumado a ello, la accesibilidad también es un factor clave, ya que los canales deportivos no dependen de servicios externos para funcionar, es decir, de internet. También, estos tienen más variedad de eventos en vivo en un solo lugar y suelen ser más económicos que pagar varios servicios de streaming.

Qué ofrecen los streaming para los fanáticos del deporte

Luego de conquistar el mundo de las series y películas, plataformas de streaming como Netflix, MAX o Disney Plus han buscado la forma de llegar a los fanáticos del deporte, pero no ha sido tarea fácil debido al tema de los derechos televisivos de diferentes competiciones.

Algunas plataformas han logrado hacerse con los derechos de competiciones como la NFL, la Champions League o la NBA; sin embargo, el problema es que no tienen una parrilla sólida de diferentes competiciones y deportes.

Por otro lado, plataformas como Netflix se han dedicado a ofrecer, sin costo, eventos de gran magnitud, el conocido Pay per View, como algunas peleas de boxeo, la NFL y varios eventos de la lucha libre estadounidense.

Además, estos servicios, por lo general, ofrecen pruebas gratuitas por algunos días para que los usuarios puedan ver qué ofrecen en cuanto a deportes, series o películas. Esto es similar a lo que hacen las plataformas de apuestas deportivas y casinos bonos bienvenida gratis sin depósito, pues mediante estas promos se puede probar todo lo que ofrecen sin correr ningún riesgo.

Pese a ello, —a diferencia de los sitios de apuestas donde a menudo también se pueden ver todos los eventos deportivos disponibles— es necesario pagar por cada uno de los servicios inmediatamente tras finalizar la prueba. Esto significa que se debe pagar una a una cada plataforma para conseguir la variedad que existe en los canales de TV tradicionales.

Cómo se verán los deportes en el futuro

Según una encuesta de Oliver Wyman, 7 de cada 10 personas entre 18 y 29 años prefieren ver deportes online; además, disfrutan más de ver deportes comentados por su streamer favorito que en canales de TV.

En este sentido, probablemente, el futuro de las transmisiones deportivas no pasa ni por la TV tradicional, ni por Netflix, MAX, Amazon Prime, etc., sino por plataformas de streaming en vivo como Twitch.

El éxito de la Kings League demuestra que el mundo del deporte, tanto la disciplina como la forma de verlo, debe cambiar para adaptarse a las nuevas generaciones.