“No tengo diferencias con la presidenta Sheinbaum y, es más, hasta le he hecho intensos elogios”, dice Fernández Noroña en su última rueda de prensa en Chetumal

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- El senador Gerardo Fernández Noroña aseguró que su relación con la presidenta Claudia Sheinbaum es buena y que no tienen ninguna diferencia, calificando como falso un video donde se observa que la mandataria federal rehusó saludarlo.

Aunque evitó comentar sobre las diferencias que han surgido entre ambos en torno a la desaparición de las diputaciones plurinominales, durante una conferencia de prensa señaló que aquellos que en su momento lo persiguieron e incluso encarcelaron, como fue el caso de Mario Villanueva Madrid, no forman parte de Morena. Esto en respuesta a cuestionamientos sobre la presencia de priistas que, hace 12 años, complicaron sus visitas a Quintana Roo.

“No sé de qué casos me hablas, dame casos particulares”, increpó el senador. “Mario Villanueva, que me metió en la cárcel, no está en Morena; Roberto Borge está en la cárcel, pero no en Morena. Si me hablas de algún caso especial, te puedo comentar”, insistió.

Aseguró que, en sus tres días de visita a Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, no encontró a ninguna persona que manifestara su inconformidad ni que lo haya increpado en el pasado.

En este encuentro con medios de comunicación, Fernández Noroña afirmó no estar enterado sobre el acercamiento de la expresidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda, con Ricardo Monreal ni sobre su incorporación a Morena. Sin embargo, consideró que cualquier persona que quiera contribuir con el movimiento es bienvenida.

“No tengo por qué conocer cada uno de los casos que ustedes mencionan y en los que especulan. Lo que puedo decir es que no conozco el caso, pero si ustedes tienen más datos, que lo denuncien”, afirmó.

Insistió en que su relación con la presidenta de la República es buena y que incluso ha tenido elogios para ella, como en el evento del 5 de febrero en Querétaro. Asimismo, calificó de falsos los videos en los que se muestra que Sheinbaum rehusó saludarlo.

Fernández Noroña aseguró que existen condiciones de seguridad para la elección de magistrados y jueces el próximo 1 de junio. Además, rechazó los señalamientos que califican a Andrés Manuel López Obrador como “narcopresidente” y a Claudia Sheinbaum como “narcocandidata”.

Por último, reiteró su acusación contra Felipe Calderón, asegurando que estuvo involucrado con Joaquín “El Chapo” Guzmán, y recordó que, durante su gobierno, el país estuvo “bañado en sangre” y se cometieron asesinatos en retenes militares. (Noticaribe)