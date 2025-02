Cuevas inundadas de Sac Aktun podrían medir hasta mil metros

CANCÚN, MX.- Enclavado en el centro del Estado de Quintana Roo, el Sistema Sac Aktun (cueva blanca) es uno de los sistemas de cuevas que descargan agua dulce hacia el Mar Caribe; es la cueva sumergida más larga del planeta Tierra se encuentra bajo el municipio de Tulum y se extiende por más de 368 kilómetros a una profundidad media de 21 metros y una máxima de 120 m en las profundidades de “El Pit”.

Para el arqueólogo y director del Gran Acuífero Maya (GAM) Guillermo de Anda, la exploración del largo sistema de cuevas de Sac Aktun comenzó en la década de los 80, desde Gran Cenote, ubicado 5 km al norte de Tulum. A principios de 2007, se conectó con el Sistema Nohoch Nah Chich, convirtiéndose en el sistema de cuevas subacuáticas más largo del mundo.

Las investigaciones y exploraciones detallan que hubo hombres en esta zona, desde hace cerca de 12 mil años; “hay una hoguera con carbón, nos enseñó que en estos lugares hubo interacción humana hace mucho tiempo; se reportó el descubrimiento de una conexión entre el Sistema Sac Aktun y el Sistema Dos Ojos, de 84 km de largo. Como es costumbre, el sistema más grande ‘absorbe’ al segundo, conservando el nombre del primero. La adición de las cuevas secas conectadas hace que el Sistema Sac Aktun, con un total de 368.3 km, sea la cueva más larga de México y la segunda más larga del mundo. De cualquier forma, es el sistema de cuevas subacuáticas más grande del planeta Tierra”, detalla el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

1 de 3

Guillermo de Anda estima que, con todas las conexiones, el sistema Sac Aktun puede llegar a medir hasta mil kilómetros, además de revelar gran cantidad de presencia humana de miles de años de antigüedad; pues desde la década pasada, han encontrado restos de animales pleistocénicos y humanos que datan de un tiempo muy anterior a la ocupación por la civilización Maya. Bajo el agua, estas cuevas proveen un ambiente único para la preservación de restos humanos y animales.

Guillermo de Anda y otros investigadores descubrieron el cráneo de Naia en el fondo de la cueva subacuática el 15 de junio de 2013. El sitio es donde se encontraron los restos de Naia, una adolescente de 12 mil a 13 mil años de antigüedad, en 2007. Las pruebas genéticas en su esqueleto magníficamente conservado han ayudado a replantear preguntas sobre los orígenes de las primeras personas que ingresaron al continente y su relación con las poblaciones nativas de hoy en día.

El Sistema Sac Aktun cuenta con más de 220 cenotes, los cuales son derrumbes en el techo creando puntos de acceso a la cueva. Se cree que se formó durante el Pleistoceno hace más de 2.6 millones de años y su punto más profundo llega a los 101.2 metros.

1 de 2

LO QUE DEBES SABER

Cuenta con infinidad de formas geológicas y en el interior de la cueva viven murciélagos entre otros animales. Su nombre significa Cueva Blanca en maya, aunque inicialmente se llamó Pet Cemetery por la cantidad de fósiles de animales que se encontraron en el lugar.

El cenote Sac Actún está comunicado con el cenote Dos Ojos. Se han hallado infinidad de restos de distintas épocas como el esqueleto más antiguo de América Latina (una mujer de 12.600 años de origen oriental). Es el sistema de cuevas subacuáticas más extenso del planeta, con una longitud de 368 kilómetros, existen regiones aún inexploradas, lo que sugiere que su tamaño real podría ser aún mayor.

Dentro de este sistema subterráneo, se contabilizan 248 cenotes que operan como puntos de acceso, si bien no todos son de conocimiento público.

1 de 2

CUEVAS INUNDADAS DE QUINTANA ROO

Hasta el momento, Quintana Roo cuenta con 105 cuevas inundadas, las cuales son formadas por el derrumbe del techo del sistema Sac Aktun, además de la entrada por los cenotes de la región. Aquí la lista:

1.- Sistema Sac Actun.

2.- Sistema Ox Bel Ha

3.- Sistema K’oox Baal

4.- Sistema Xunaan Ha

5.- Sistema Toh Ha

6.- Sistema Zapote-Camilo

7.- Sistema Nohoch Kai

8.- Sistema Caterpillar

9.- Sistema Sand Crack

10.- Sistema Nohoch Pek

11.- Sistema Doggi

12.- Entrada Caapechen

13.- Sistema Dos Pisos

14.- Sistema Murena-Aak Kimin

15.- Sistema Nohoch Sac Tatich

16.- Sistema Pandora

17.- Sistema Sac Kai (Paachil Nah)

18.- Cueva Quebrada

19.- Entrada Boca Paila

20.- Sistema MOAC

21.- Sistema Cupul Ha

22.- Sistema El Puente

23.- Sistema Muul Three

24.- Sistema Taj Mahal

25.- Sistema Ek Be

26.- Cenote Chan Ayim

27.- Sistema Chac-Mol

28.- Sistema Dzonot Took

29.- Sistema Veladora

30.- Sistema Minotauro

31.- Sistema Ah Kax Ha (Otra Avícola)

32.- Sistema Sac Pepem

33.- Sistema Kachkalak

34.- Sistema Xel-Ha Norte

35.- Sistema Ni Ha

36.- Sistema Lost and Found

37.- Sistema Tortuga

38.- Cueva Aerolito

39.- Sistema O’ho Tucha

40.- Sistema Joolis

41.- Sistema Exploradora Sump

42.- Sistema de los Metates

43.- Sistema Vecan

44.- Sistema Actun Chen

45.- Sistema Actun Koh

46.- Sistema Chi Keen

47.- Sistema Crustacea

48.- Sistema Tumben Kuxtal

49.- Cenote Santa María (San Pedro)

50.- Cenote Kan Ha

51.- Sistema Chac Bromelia

52.- Sistema Makak Balam

53.- Sistema Tatich (Nuhuch Actun)

54.- Sistema Mosquito Factory

55.- Sistema Yax Tun

56.- Sistema Xuux Two

57.- Sistema Red Pool

58.- Sistema Burrodromo

59.- Sistema Luna Azul

60.- Sistema Dos Pies

61.- Sistema Choko Pek

62.- Sistema Sak’ Sak’

63.- Sistema Alomo-Colmena

64.- Sistema Carwash

65.- Cenote Don Lucio

66.- Sistema Elementos

67.- Sistema El Zapotal

68.- Sistema Miguel

69.- Cenote Subul

70.- Sistema Flor de Mayo

71.- Cenote Cocodrilo

72.- Sistema Gypsy Juice

73.- Sistema Zebra

74.- Sistema Casa del Jaguar

75.- Cenote Pepem Actun

76.- Chi chan K’uk’um

77.- Cenote Sole

78.- Cenote Rudy Sánchez

79.- Sistema Chakalal

80.- Sistema Carrillo

81.- Sistema Muuch

82.- Sistema Zukunoob Noh

83.- Cenote Gran Zapote

84.- Sistema Swan Lake

85.- Laguna Nonec

86.- Cenote Hatzutz Actun

87.- Sistema Yang Kai

88.- Cenote Tux cud’tang Che

89.- Sistema Ixchel

90.- Sistema Domingos

91.- Sistema Chico Spring

92.- Cenote Dagobah

93.- Sistema Tam Chac Ha

94.- Sistema Vanilla

95.- Sistema Heder

96.- Sistema Templo

97.- Sistema Guerreros Sump

98.- Sistema Las Niñas

99.- Sistema Uxuxubi

100.- Sistema Umberto

101.- Sistema Misterio Maya

102.- Sistema Playa de Ranas

103.- Sistema Eldorado

104.- Sistema Box Pek Sac Yo’ok

105.- Cueva Álamo Sump

(Agencia SIM)