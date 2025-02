CANCÚN, MX.- Militantes panistas, encabezados por la senadora Mayuli Martínez, realizaron anoche, a las afueras de la sede del Poder Judicial Federal en Cancún, una protesta en contra del proceso electoral de personas juzgadoras.

Los manifestantes comenzaron esta protesta a eso de las 8 de la noche, con pancartas en mano y una lona gigante que mostraba las frases “#PANvsFraudeJudicial” y “#FraudeJudicial”.

En entrevista breve, la senadora Mayuli Martínez afirmó que, con esta manifestación, se suman a una serie de protestas que realizan los panistas a nivel nacional para denunciar irregularidades en el proceso electoral judicial.

Aseguró que este proceso está dirigido para favorecer a perfiles afines al partido oficialista y por ello, se está poniendo en riesgo la independencia judicial en el país.

Advirtió que la Reforma Judicial representa un auténtico retroceso para la democracia, pues existe poca transparencia en la selección de jueces.

Además resaltó las irregularidades que el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó en la lista de aspirantes a ocupar un cargo judicial, que fue armada por el Senado de la República.

“Finalmente, ha sido un desastre absoluto la elección de jueces y magistrados, y ministros de la Corte, y seguramente lo vamos a ver también en lo local”, añadió.

La senadora también indicó que el PAN señalará cada una de las irregularidades que vaya detectando a lo largo de este proceso que concluye en junio próximo.

“Nosotros vamos a estar mostrando, puntualmente, cada anomalía. Imagínense, el 1 de junio no van a haber casillas suficientes, no van a haber ciudadanos que hagan el conteo de las boletas, no va a haber transparencia. Vamos a ver una designación directa de Morena, de quienes gobiernan, tanto en lo local como a nivel nacional, poniendo a sus allegados”, aseveró.

Por último, la senadora hizo un llamado a los ciudadanos a estar atentos de las denuncias que realizará el PAN en contra del proceso, así como a protestar en contra de esta elección.

“El llamado a la ciudadanía es que se manifiesten, hagan lo propio y señalen todos los atropellos que está ocasionando Morena a la democracia, a las libertades y al Poder Judicial en México”, concluyó. (Agencia SIM)