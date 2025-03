Además de lengua maya, van por lengua de señas en escuelas de Yucatán

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Las y los legisladores han incluido en su serie de iniciativas

Con el objetivo de fortalecer la inclusión educativa y garantizar el derecho de las personas con discapacidad auditiva a una comunicación efectiva, la diputada priista Rosana Couoh Chan presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado de Yucatán, con el fin de incorporar la enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) en los niveles básicos y en la formación docente.

Desde la tribuna, la legisladora subrayó la necesidad de transformar el enfoque sobre la inclusión, asegurando que las personas con discapacidad auditiva no sean excluidas de la sociedad. “La inclusión no es un favor, es un derecho”, enfatizó Couoh Chan, al recordar que la verdadera inclusión no consiste únicamente en compartir un mismo entorno, sino en realizar los ajustes necesarios para atender las necesidades individuales de cada persona.

La diputada explicó que la Lengua de Señas Mexicana es el medio de comunicación de la comunidad sorda en México y cuenta con una estructura gramatical y vocabulario tan complejo como cualquier lengua oral. No obstante, la falta de enseñanza y difusión de esta lengua en el sistema educativo representa una barrera significativa para las personas con discapacidad auditiva, afectando su desarrollo educativo, humano y profesional.

Según datos del INEGI, en Yucatán hay al menos 7,118 niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 18 años con limitación o discapacidad para oír y escuchar, una cifra que resalta la necesidad de garantizar espacios educativos accesibles e inclusivos. Ante este panorama, la iniciativa presentada por la bancada priista propone que la autoridad educativa estatal implemente y promueva programas y estrategias para la enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana, tanto en el nivel básico como en los medios de formación docente.

“El PRI ha propuesto un sistema de gobernanza que incluya a todas y a todos, con bases firmes en la inclusión y la accesibilidad, para que los derechos humanos de las personas con discapacidad sean garantizados, promovidos, protegidos y respetados, eliminando cualquier obstáculo o barrera que impida el disfrute pleno de sus derechos humanos”, aseguró Couoh Chan.

La propuesta busca fomentar ambientes escolares más inclusivos, fortaleciendo la comunicación entre estudiantes oyentes y aquellos que se comunican principalmente mediante la Lengua de Señas Mexicana, promoviendo así una educación verdaderamente accesible. “Es momento de dar pasos firmes hacia una educación que realmente garantice la inclusión y la igualdad de oportunidades. Apostemos por una sociedad en la que todas las personas puedan comunicarse y desarrollarse sin barreras”, concluyó la legisladora.

(Noticaribe)