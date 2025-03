“MAESTROS, NO ESTÁN SOLOS EN SU LUCHA”: Se manifiestan padres de familia de escuelas rurales en solidaridad con docentes que buscan modificar propuesta original de reforma a Ley del ISSSTE

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Con beneplácito porque no se lo esperaban, maestros que se encuentran en plantón frente al palacio de gobierno en su lucha por la modificación de la propuesta original de reforma a la Ley del ISSSTE -que promueve el gobierno federal- recibieron el apoyo espontáneo que les brindaron padres de familia de escuelas de nivel primaria de la ribera del Rio Hondo.

Estamos aquí para hacerles saber que no están solos en su lucha, les dijo Anahí Rangel, del ejido Álvaro Obregón de la ribera del Rio Hondo. Como madres y padres de familia es necesario reforzar sus enseñanzas e ir de la mano para que el futuro de nuestros hijos sea más seguro.

Junto a madres y padres de familia de las comunidades de Pucté, ingenio Álvaro Obregón, Sabidos, Javier Rojo Gómez, y otras de la ribera del Rio Hondo y de Chetumal les pidió a los maestros no desistir de su lucha. “Estamos orgullosos de su lucha. No tiene nada de malo pelear por sus intereses, no es una lucha egoísta, sino pelear por la justicia”.

Hoy estamos aquí con ustedes para manifestarles el apoyo por el futuro de los hijos. Maestros y maestras luchando también enseñan y padres de familia y maestros estamos unidos en su lucha, afirmó.

Apenas era un grupo de 30 madres y padres de familia acompañados de sus hijos e hijas, pero lograron la empatía de los maestros que mantienen, desde hace dos semanas, un plantón frente a Palacio de Gobierno. (Noticaribe)