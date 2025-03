LAMENTAN NO HABER SIDO CONSULTADOS: Afirma Wilma Contreras, presidenta de empresarios del sur de Q. Roo, que hay incertidumbre por ley que aumenta causales de interés público para decretar expropiaciones

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Ante la vulnerabilidad en la que se encuentran las propiedades y bienes privados en la zona sur ante las nuevas causales de interés público que permitirían al gobierno su expropiación, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y de la Asociación de Mujeres empresarias han pedido a los integrantes de la XVIII legislatura reuniones para conocer los parámetros mediante los cuales puede ser aplicada la recién aprobada Ley de Expropiación.

Wilma Contreras Canto, presidenta de los organismos empresariales reconoció que en estos momentos se encuentran vulnerables ante las nuevas causales de interés público mediante las cuales el gobierno puede expropiar los bienes.

Hay mucha incertidumbre porque no han socializado el contenido de la Ley de Expropiación, cuáles son los alcances, los parámetros con los cuales se va a aplicar y eso ha generado temor, señaló.

Aclaró que en ningún momento los empresarios y comerciantes o la ciudadanía fue consultada para elaborar dicha iniciativa de Ley de Expropiación “y lo que pedimos en estos momentos a la gobernadora, Mara Lezama, quien envió la propuesta de reforma, es que seamos escuchados”.

Sin embargo, lamentó que hasta el momento los legisladores no han tenido ninguna respuesta a la petición empresarial “porque sí hay preocupación porque no hay información y no hemos sido tomados en cuenta”.

Aclaró que, por el momento, no han analizado la posibilidad de interponer amparos “ya que primero buscamos ser escuchados y atendidos. Queremos participar en las reuniones para revisar la ley después de que la CNDH presentó un juicio de inconstitucionalidad”.

No sabemos cómo proteger nuestros bienes ante esa Ley de Expropiación, señaló. (Noticaribe)