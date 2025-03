“BUSCA MORENA IMPONER NARRATIVA QUE DESPRESTIGIA AL PRI”: Afirma secretario de organización del CEN tricolor que si diputadas federales del partido votaron por desechar iniciativa de desafuero de Cuauhtémoc Blanco fue “para que autoridades de Morelos robustezcan carpeta de investigación”

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Contrario a la postura de las mujeres diputadas federales priistas a favor de desechar la iniciativa de desafuero del ex gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Jorge Meade Ocaranza, se pronunció a favor de que avancen las investigaciones en contra del actual diputado federal por las acusaciones en su contra por violación, así como los señalamientos que lo vinculan con la delincuencia organizada.

Meade Ocaranza acusó al partido Morena de desvirtuar el voto emitido por las mujeres diputadas federales priistas a favor de desechar la iniciativa para el desafuero del exgobernador morelense “porque si bien votaron a favor de la iniciativa lo hicieron con el propósito de que la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia Calderón, y el fiscal general del Estado, entreguen una carpeta de investigación bien robusta para proceder en contra del actual diputado federal”.

Cuauhtémoc Blanco es un protegido por el partido Morena, no por el PRI, y el fiscal entregó una carpeta de investigación sin sustento y quieren desecharla. Lo que el PRI votó no es que no haya desafuero sino a favor de que se solicite a la gobernadora y al fiscal una carpeta bien integrada para continuar con el proceso jurídico legislativo, insistió.

Sin embargo, reconoció que el PRI no es un partido de oposición en el sentido de que no están en contra de iniciativas que sean benéficas para los ciudadanos “pero en estos momentos es una narrativa que hace Morena parta desacreditarnos a los priistas, pero quien protege al exgobernador de Morelos es Morena, ellos se protegen entre sí”.

Oriundo del Estado de Morelos, Meade Ocaranza insistió en que las acusaciones de violación y vinculación con la delincuencia organizada que pesan sobre el exgobernador de Morelos deben juzgarse a fin de que puedan ser castigadas.

VIDEO | "BUSCA MORENA IMPONER NARRATIVA QUE DESPRESTIGIA AL PRI": Afirma secretario de organización del CEN tricolor que si diputadas federales del partido votaron por desechar iniciativa de desafuero de Cuauhtémoc Blanco fue "para que autoridades de Morelos robustezcan carpeta… pic.twitter.com/xtLBUdInjr — Noticaribe (@Noticaribe) March 27, 2025

En su calidad de secretario de organización del CEN del PRI también defendió la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente nacional pues fue electo de manera democrática a través de las figuras establecidas en los estatutos.

Sin embargo, reconoció que, en los estados, entre ellos Quintana Roo, hay voces que rechazan su permanencia “pero en el PRI respetamos todas las voces. El presidente nacional del PRI no tiene ningún problema porque tiene el reconocimiento de la militancia”. (Noticaribe)