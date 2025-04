Ven empresarios de Quintana Roo compleja la elección del Poder Judicial

CANCÚN, MX.- Existe mucha incertidumbre y riesgos por la elección del Poder Judicial, afirmó Javier Carlos Olvera Silveira, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE), quien señaló que este cambio será un proceso complejo.

En conferencia de prensa, el líder empresarial consideró que habrá cosas que no debieron pasar, sin embargo, habrá otras que sí funcionen y que lleven al país a una democracia más participativa, por lo que consideró importante la reunión que sostuvieron el día de hoy con algunos candidatos.

“Es claro que no es un proceso sencillo, es un proceso complejo, creo que no se necesita ser científico de la NASA para llegar a esto, va a ser difícil y va a tener cosas que no nos gustaría que pasaran”, declaró.

Recordó que esta fue una propuesta de campaña del partido en el poder y de ahí proviene la legitimidad de este proceso, ya que fue el mismo ciudadano quien voto por él.

“Sí va a tener resultados, sí es legítimo, es un proceso en el que tenemos que participar, el proceso es muy complejo, son muchísimos candidatos, esto viene y hay que entrarle”, dijo.

En otro tema, el empresario descartó que Quintana Roo tenga afectaciones por los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos, debido a que en el estado no hay industria de transformación.

“Con las últimas noticias, México quedó mejor que los demás países por el T-MEC, están cambiando las reglas de la política internacional de manera aceleradísima y nos tenemos que acomodar”, señaló.

Reconoció la política de prudencia y diálogo del Gobierno Federal, que permitió que el país fuera menos afectado. (Agencia SIM)