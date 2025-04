Afirman abogados de Clemente que buscarán revertir la vinculación a proceso de su defendido y demostrar las inconsistencias en la acusación de la FGE por la privación de la vida del enfermero Ramiro

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Ante las inconsistencias en la carpeta de investigación, así como de los actos de tortura de las que fue objeto, abogados defensores de Clemente, joven señalado del asesinato del enfermero Ramiro ocurrido en la comunidad de Nicolas Bravo, anticiparon que impugnarán el acto de vinculación a proceso del que fue objeto el pasado lunes para demostrar la inocencia del imputado.

En conferencia de prensa, Luis Catzín Velázquez y Mario Iván Rivera Suaste, abogados defensores y la señora María Jesús, madre del imputado, dieron a conocer que buscarán desvirtuar las pruebas que, a decir de la Fiscalía General del Estado son contundentes, y demostrar la inocencia de Clemente por las inconsistencias que muestra la carpeta de investigación.

Explicaron que, entre las inconsistencias de la FGE se encuentra la falta de coincidencia en las declaraciones en torno al lugar donde fue encontrado el cuerpo y el vehículo incendiado donde presuntamente fue privado de la vida el enfermero Ramiro; además de que el juez hizo valer lo ilícito que resultó el aseguramiento de una motocicleta y el celular del imputado ya que no tienen relación con el caso lo que contamina todos los elementos que contiene la carpeta de investigación.

Dijeron que si bien la FGE argumenta que en el lugar donde fue localizado el automóvil se encontró un casquillo percutido aun cuando no se encontraron rastros hemáticos, además que la autoridad acusadora no agotó las investigaciones en torno al arma presuntamente hallada en el domicilio de Clemente, así como las placas del vehículo quemado, con lo que no hay argumentos válidos.

Los abogados confirmaron que Clemente fue objeto de tortura ya que mostró hematomas en el lado izquierdo del cuerpo lo cual fue verificado y confirmado por personal de la Comisión de Derechos Humanos y el certificado médico. Además, Clemente fue traído a Chetumal con el argumento de solamente rendir su declaración, pero fue puesto a disposición de la autoridad ministerial por supuesta resistencia a particulares y al cumplir con el tiempo estipulado y salir libre fue reaprendido y puesto a disposición de la unidad de narcomenudeo por supuesto delito contra la salud, agregaron.

Los abogados hicieron notar inconsistencias al momento de realizar el cateo del domicilio de Clemente y que en ningún momento se aseguró el predio amén de que se nombraron testigos a propios agentes ministeriales.

Los abogados manifestaron que en los cuatro meses que durará la investigación, plazo que vence el 26 de agosto, aportarán pruebas para revertir la vinculación a proceso de Clemente a fin de demostrar las inconsistencias en las que incurrió la FGE. (Noticaribe)