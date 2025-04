PLAZO VENCE EL 30 DE ABRIL: Confirma Auditoría Superior del Estado que un 20 por ciento de las entidades públicas aún no entrega su cuenta pública 2024

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- A escasas 24 horas para que venza el plazo establecido en la ley, un 20 por ciento de las 101 entidades tanto del gobierno del Estado como de los municipios y los organismos autónomos no han entregado su cuenta pública 2024 ante la Auditoria Superior del Estado y el retraso se observa sobre todo en los ayuntamientos ya que requieren de la autorización del cabildo para entregar su documentación.

Entrevistado después de recibir la cuenta pública del recién creado Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, el auditor superior del Estado, Miguel Zogby Cheluja, consideró que todas las entidades obligadas cumplirán en tiempo y forma.

Las entidades y los municipios han sido responsables y tienen conocimiento de que, de acuerdo con la ley disponen desde el 1 de abril hasta el 30 de este mes para la entrega de su cuenta pública 2024. Estamos a 24 horas de que termine el plazo y van a cumplir, señaló.

Aunque dijo no tener los detalles a mano, comentó que hay municipios que no han entregado su cuenta pública ya que en esos casos requieren de la aprobación de su cabildo para enviar la documentación a la Auditoría Superior del Estado “aunque han hecho entregas parciales de manera trimestral”.

Dijo que, en caso de no cumplir con la entrega de la cuenta pública antes de la media noche del 30 de abril, las entidades que no lo hagan pueden ser objeto de multas y amonestaciones, pero en caso de alguna eventualidad es ante el poder legislativo que deben justificar el por qué no cumplieron en tiempo y forma y solicitar una ampliación de su plazo.

Señaló que una vez concluida la entrega de todas las cuentas públicas la Auditoría Superior del Estado iniciará la revisión de la información para entregar al Congreso el reporte a más tardar en julio. (Noticaribe)