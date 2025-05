CIUDAD DE MEÉXICO.- Una vez más el tema de DHC Aguakan (Desarrollos Hidráulicos), fue llevado a la “Mañanera del Pueblo”, donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que “había ganado el Gobierno del Estado un amparo importante”.

La Jefa del Ejecutivo Federal, explicó que sería importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya debería de haber tomado una decisión, pero al parecer no hay voluntad para hacerlo; sin embargo, el Gobierno del Estado y el Municipal de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen, deberán tomar una decisión.

“Este juzgado de distrito pueda revisar bien el caso, poner por encima de todo, lo público y el bien de la gente, (así como) el agua como derecho humano. Es una concesión que de dio hace muchos años; la gran mayoría de las privatizaciones, pero principalmente en el agua, ha tenido muchos problemas”, respondió Claudia Sheinbaum ante el cuestionamiento.

Agregó que un problema de la privatización del agua, es que se cobra el servicio, pero no hay inversión por parte de la empresa beneficiada con la concesión, aunque le cobran tarifas altas al usuario; las muestras están ahì, porque el sistema aparenta estar abandonado, las pruebas son las fugas.

“El objetivo de la privatización, supuestamente, es que funcionara correctamente el sistema del servicio del agua, particularmente en Cancún, en Benito Juárez. No han cumplido, no funciona bien el servicio de agua potable, no reparan y se quieren seguir quedando con la concesión; entonces el Gobierno del Estado y del Municipio está pidiendo que se regrese a lo público”, enfatizó la Presidenta.

Pidió que la Suprema Corte defina de una vez el caso, pero que, si no fuera así, en septiembre habrá nuevos jueces, nueva Corte y el Gobierno del Estado y los municipios podrán presentar a lo que a su derecho les corresponde.

El 19 de octubre de 1993, Aguakan fue fundada por estos dos grupos de inversionistas mexicanos, GMD y GBM. La empresa opera en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen, en Quintana Roo. Aguakan se encarga de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en estas localidades. (Agencia SIM)