Arraigan a jefe de la policía de Janos, Chihuahua, por la masacre de la familia LeBarón

CHIHUAHUA, MX.- El actual director de Seguridad Pública en el municipio de Janos, Chihuahua, Fidel Alejandro Villegas Villegas, “El Chuiquilín, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), por sus presuntos vinculos con el crimen organizado, así como su probable participación en el ataque a la familia LeBarón, publicó infobae.com.

Advertisement

De acuerdo con información oficial, el mando policiaco fue capturado la noche del martes en la comunidad de Janos y trasladado a la Ciudad de México en espera de que se le vincule a proceso.

Fidel Alejandro sería el cuarto detenido tras la masacre ocurrida el pasado 4 de noviembre en Bavispe, Sonora, donde tres mujeres y seis niños fueron asesinados. El 1 de diciembre, agentes federales capturaron a los hermanos Héctor Mario y Luis Manuel Hernández, quienes actualmente se encuentran bajo arraigo en la Ciudad de México, acusados de la masacre en contra de la familia LeBarón.

No obstante, familiares, amigos y pobladores de Janos, han indicado que los hermanos Mario y Manuel, no son criminales y mucho menos líderes de un grupo delincuencial que opera en esa zona, por lo que han encabezado manifestaciones, y colocado mantas para pedir su liberación, ya que incluso han asegurado tener pruebas de que ellos no participaron en la masacre y de que cuando ésta ocurrió ellos estaban en otro lugar.

La investigación contra Fidel Alejandro Villegas es derivada de su presunta participación o porque cuenta con información sobre la masacre, por lo que la Fiscalía General de la República lo mantiene en arraigo. Las autoridades sospechan que éste sería un elemento activo de la organización criminal La Línea que a través de su personal brinda seguridad al grupo que se encuentra a cargo de Roberto G.M, “El Mudo” o “El 32”.

Según la versión oficial, las unidades fueron confundidas con las del cártel rival de Los Salazar por lo cual, los sicarios de La Línea dispararon a quemarropa contra una de las camionetas y de lo cual hay un video.

Para la familia de las víctimas, el informe del gobierno deja dudas sobre cómo sucedieron los hechos. Ésto es respaldado por Adam Langford, exalcalde de Bavispe, Sonora, quien detalló que la videograbación obtenida por la Guardia Nacional, muestra el momento en que 15 supuestos sicarios, se acercan a la camioneta, ya baleada, para ver la masacre.

De acuerdo con Langford, los criminales vestidos de negro recibían órdenes del hombre que estaba detrás del teléfono con el cual grabaron los hechos. En una parte del videoclip se escucha al sujeto ordenar: “¡Quémala, quémala!”, mientras se encontraba a 150 metros de distancia del vehículo. La grabación, de duración de menos de un minuto, no ha sido revelada por el gobierno federal.

A principio de este mes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba pensando clasificar a los carteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, tras el asesinato de los nueve integrantes de la familia LeBarón quienes también son ciudadanos estadounidenses.

Según el plan, el Departamento de Estado podría clasificar a los carteles como organizaciones terroristas extranjeras, ubicándolos en la misma categoría que los enemigos estadounidenses, incluidos el grupo Estado Islámico y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Días después, Trump anunció que postergará temporalmente la designación de los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas a pedido del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

México había dicho que trabajaría junto a su vecino pero que no permitiría ninguna violación de su soberanía, luego que analistas y políticos externaran sus preocupaciones porque la eventual medida pudiera ser utilizada como un pretexto para una “intervención” en el país.

“Se completó toda la labor para declarar organizaciones terroristas a los carteles mexicanos”, dijo Trump en Twitter.

“Sin embargo, a pedido de un hombre al que aprecio y respeto y que ha trabajado tan bien con nosotros, el presidente Andrés Manuel @lopezobrador, ¡aplazaremos temporalmente la designación e intensificaremos nuestros esfuerzos conjuntos para lidiar decisivamente con estas organizaciones viciosas y siempre en expansión!”, posteó.

Más tarde, el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard agradecieron a Trump.

“Celebro el que haya tomado en cuenta nuestra opinión”, dijo el jefe del Ejecutivo federal desde Tabasco, su estado natal. “Fue muy buena la decisión”. (Fuente: infobae.com)

Advertisement

Advertisement

Me gusta: Me gusta Cargando...