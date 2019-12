La Fiscalía y los ministerios públicos deben acabar con las viejas prácticas para garantizar la procuración e impartición de justicia en QR, afirma empresario

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Hernán Cordero Galindo, presidente de Ángel Ciudadano AC, afirmó que para acabar con la impunidad y garantizar la procuración e impartición de justicia se requiere que la Fiscalía General del Estado (FGE) y los ministerios públicos acaben con las viejas prácticas, pues de nada sirve detener a los delincuentes y que salgan libres.

“El tema está en la Fiscalía, en la buena integración de los expedientes y para eso hay que trabajar con la ciudadanía, abogados y los diversos sectores para lograr que haya mejores ministerios públicos especiales, donde se atienda directamente al ciudadano de ciudadanos”, refirió.

Lo anterior tras cuestionar que los comités ciudadanos que se ha creado en el actual gobierno del estado para combatir la inseguridad y la impunidad no darán resultados mientras no se garantice una procuración en partición de justicia y un estado de derecho a los quintanarroenses.

El empresario y expresidente de Coparmex subrayó que la mesa de seguridad ha dejado mucho que desear, sobre todo porque no se han atendido a las víctimas de delito y se les pueda dar seguimiento psicológico y jurídico para que se sentencie y se logre abatir la impunidad.

“Lo que se necesita es voluntad y participación de la gente y que las autoridades entiendan de por donde hay que irnos, no es tanto la cuestión de recursos sino de voluntad política, se tiene que establecer por ejemplo la atención 100 por ciento a las víctimas que no se está haciendo y se han estado enfocado a otras acciones como combatir el delito y las prevenciones, pero eso no tendrán resultados si no se atienden las cuestiones prioritaria”, expuso. (Noticaribe)

