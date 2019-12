No caeré en provocaciones, dice AMLO a Bolivia

Agencia Reforma

Advertisement

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que el vocero del Gobierno de Bolivia, Jorge Quiroga, calificó al Presidente López Obrador de “cobarde matoncito” y le cuestionó la protección a Evo Morales, el Mandatario mexicano dijo que no caerá en provocaciones.

“No voy yo a caer en ninguna provocación”, dijo López Obrador cuestionado en su conferencia mañanera sobre los dichos del funcionario andino.

Ayer, Quiroga fustigó al Presidente mexicano diciéndole cínico, sinvergüenza y que se pasó de bellaco.

“¿Por qué violas las convenciones de asilo?, ¿por qué asilaste al fraude?, ¿por qué si en México no hay reelección tú proteges al fraudulento que quiere eternizarse?”, reclamó el derechista Quiroga.

“Este cínico, sinvergüenza, se pasó de bellaco con Bolivia porque ha confundido nuestro respeto, nuestra deferencia con cobardía y es bueno que no se equivoque, que no venga a matonear a la segunda presidenta de la historia de Bolivia, Jeanine ¡Òez”.

Hoy, en su conferencia, López Obrador dijo que están dando seguimiento a los hechos en la Embajada de México en La Paz y que espera que se actúe con sensatez.

“Estamos pendientes, la Secretaría de Relaciones Exteriores está atenta, dándole seguimiento a este asunto, nosotros vamos a seguir demandando que se respete la soberanía de nuestro País, que se representa en la Embajada, en el recinto de nuestra Embajada en Bolivia, no se puede violar el derecho internacional, se tiene que garantizar el derecho de asilo y esperemos que se actúe con sensatez y que no vayan a invadir nuestra representación diplomática en Bolivia, eso no lo hizo ni Pinochet, vamos a estar muy pendientes y desde luego que es un asunto que se va a tratar en organismos internacionales”, indicó.

Además, lanzó un mensaje y un abrazo fraterno a quienes están en la sede diplomática mexicana.

“Solidaridad a todos los trabajadores de la Embajada, un abrazo fraterno, no están solos, tienen todo el apoyo, el respaldo del pueblo, lo puedo decir así y desde luego del Gobierno de México, entonces vamos a esperar para que este asunto se resuelva, es un asunto diplomático, no vamos nosotros a engancharnos en dimes y diretes, no esta en nuestro nivel, estamos nosotros recurriendo a la legalidad internacional, al derecho internacional y sobre todo en defensa del derecho de asilo, vamos a hacer honor a lo que ha significado siempre nuestra política exterior que ha sido un ejemplo mundial en garantizar el derecho de asilo, no hay otra situación más que esa y desear que salgan bien las cosas”, culminó. (AGENCIA REFORMA)

Advertisement

Advertisement

Me gusta: Me gusta Cargando...