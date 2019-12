Recibe El Chapo la visita de sus hijas en la prisión más severa del mundo; su esposa no tiene permitido verlo

ESTADOS UNIDOS.- Esta Navidad Joaquín “El Chapo” Guzmán tuvo un regalo especial, la esperada visita de sus hijas más pequeñas, las mellizas Emalí Guadalupe y María Joaquina, quienes lo visitaron por primera vez en la la prisión de máxima seguridad de Colorado, donde cumple cadena perpetua, publicó infobae.com.

Una de las abogadas de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la puertorriqueña Mariel Colón, confirmó la reunión y aunque explicó que no puede revelar qué se dijo durante el encuentro, sí comentó que aunque “El Chapo” no pudo tener contacto físico con sus hijas, por lo que no pudo abrazarlas, la visita le dio “un aire de positivismo, de alegría, de querer seguir peleando por su libertad para poder estar con estas criaturas”.

Mariel Colón -quien se unió a la defensa del ex líder de Cártel de Sinaloa cuando comenzó su juicio en 2017- comentó en entrevista con la cadena hispana Telemundo que las niñas de ocho años viajaron desde su casa en México para ver a su padre por Navidad.

“Para las niñas tiene que haber sido duro no poder abrazar a su papá, porque la visita fue a través de un cristal. También para él que está detrás de este vidrio el no poder acercarse a ellas debió ser difícil”, consideró.

“El Chapo” ingresó a la llamada “Alcatraz de las Rocosas” o ADX en julio de 2019 luego de que un jurado de Nueva York lo hallara culpable de diez cargos, entre ellos conspiración internacional para elaborar y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, uso de armas de fuego y conspiración para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Durante el juicio en Nueva York, previo a que le dictaran sentencia, las niñas pudieron ver en varias ocasiones a su padre, quien las recibía con singular alegría y lágrimas en los ojos.

Solo las pequeñas tiene legalmente permitido ver al el líder del cártel de Sinaloa, por el momento nadie más de su familia, mucho menos su esposa, Emma Coronel, tienen derecho a hablar o mandar algún tipo de mensaje ni saludo. (Fuente: infobae.com)

