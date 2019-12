Incumplen partidos validación de militantes exigida por el INE… hoy vence el plazo

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- A sólo unas horas de que este 31 de diciembre cierre el proceso de revalidación de los militantes de los partidos políticos, el PRI es el más afectado, porque el 75 por ciento de sus afiliados no había comprobado su militancia, en tanto que el Partido Verde sumó 455 mil 481 afiliados, con lo cual se coloca por encima de Movimiento Ciudadano y el Acción Nacional, publicó Excélsior.

Advertisement

El Partido del Trabajo tiene pendiente por ratificar el 74 por ciento de sus afiliados; mientras que en el caso de Morena será el único que no entregará registros, y no fue posible verificar la información del PRD.

Este martes por la noche vence el plazo fijado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para que los partidos políticos nacionales actualicen sus padrones y sólo Morena anunció que no cumplirá con esta orden, porque su padrón fue anulado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por el cúmulo de irregularidades que registró.

Pero desde el 18 de diciembre pidió a los partidos políticos que colocaran en sus páginas web el listado de sus militantes, identificados como “registros válidos”; es decir, que ya refrendaron plenamente la militancia y registros.

También deben identificar los que se encuentran “en reserva”, que se refiere a las personas que se inscriben en un partido político, pero que no tienen cédula o documento actualizado que acredite su militancia.

Con base en esa información pública, se observa que el Revolucionario Institucional tiene un total de seis millones 863 mil 884 militantes, de los cuales sólo un millón 729 mil 475 tienen registro válido, al ratificar plenamente su pertenencia al partido y que equivalen al 25 por ciento del total; el resto, el 75 por ciento, son cinco millones 863 mil 884 personas que están “en reserva”.

A pesar de que la mayoría de los priistas no verificó su militancia, el PRI es hasta el momento el partido con el mayor número de afiliados, dado que no se conocen los datos oficiales de Morena ni del PRD.

Por número de militantes, al PRI le sigue el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que tiene un padrón de militantes válidos de 455 mil 481 y es el único que no tiene registros de militantes “en reserva”; es decir, esto implica que todos sus afiliados están plenamente regularizados.

El Partido del Trabajo reporta tener un total de 591 mil 298 militantes. Sin embargo, sólo 154 mil 605 están en la categoría de “registros válidos”, equivalentes al 26 por ciento del total, mientras que el 74 por ciento restante, que son 436 mil 693 personas, está en el registro de “en reserva”, porque no se puede comprobar su militancia.

A pesar de que el PAN tiene en el papel 67 mil militantes más que Movimiento Ciudadano, este partido fundado por Dante Delgado Rannauro ya rebasó al PAN en número de militantes válidos. Movimiento Ciudadano tiene 230 mil 169 militantes con “registro válido” y 108 mil 695 “en reserva”, para hacer un total de 338 mil 864.

En cambio, Acción Nacional tiene 222 mil dos militantes válidos y 183 mil 835 en reserva, para totalizar 405 mil 837 afiliados.

Hasta ayer no fue posible conocer las estadísticas del Partido de la Revolución Democrática, pues es el único que no tiene en su página principal la base de datos de los militantes con “registro válido” y los que se encuentran “en reserva”, y su micrositio destinado para la afiliación de sus simpatizantes no permitió el acceso en ningún momento.

Sin que existiera un registro oficial y público de militantes, el PRI fue conocido históricamente como el partido con más integrantes; la cifra oficial durante los dos últimos años del siglo pasado fue de 10 millones, pero ahora sólo tiene comprobados 1.7 millones de priistas afiliados.

Una vez cerrado esta noche el registro de validación de militantes, el 22 de enero el órgano electoral administrativo notificará a los partidos políticos el registro oficial de los afiliados “en reserva”, pero será hasta el 31 de enero cuando el INE consolide los padrones. (Fuente: Excélsior)

Advertisement

Advertisement

Me gusta: Me gusta Cargando...