Confirma AMLO que ya se investigan deudas de Salinas Pliego al SAT; no habrá condonación, asegura

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reveló que se está llevando un cotejo para saber si el empresario Ricardo Salinas Pliego tiene deuda con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de cuánto es, publicó radiofórmula.com.mx.

Advertisement

Hace unos días, trascendió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha solicitado durante años a Salinas Pliego la liquidación de los distintos créditos fiscales que adeudan sus empresas, Elektra y Banco Azteca, que hacienden presuntamente a 14 millones de pesos. Sin embargo, el empresario mantiene desde el 2006 una serie de amparos legales para evitar el pago.

Debido a lo anterior, López Obrador manifestó que, “hay que ver lo de las cantidades, no me atrevería a asegurar que eso es lo que debe esta empresa, no tengo el dato exacto”.

Además, detalló que “se está llevando a cabo un cotejo de todos estos supuestos adeudos, (para) saber exactamente si existe esta deuda a la Hacienda Pública: de cuánto es, lo que incluye impuestos, litigios, de qué tipo de impuestos se trata. Se está haciendo eso, porque ya escuchamos y ya se ha dado a conocer que existe esta enorme deuda”.

En caso de que dicha deuda exista, resaltó, se actuará “conforme a la ley. No se condonan impuestos, eso ya se terminó, está prohibido por la Constitución. Se tiene que aplicar la ley, nada más que tenemos que ser objetivos y partir de la realidad”. (Fuente: radiofórmula.com.mx)

Advertisement

Advertisement

Me gusta: Me gusta Cargando...