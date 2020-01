Se deslinda Jorge Aguilar Osorio de incumplimiento de la concesionaria Pimsa, encargada de la disposición final de la basura en BJ

Por Saraí Reyes

Advertisement

CANCÚN, MX.- El secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún), Jorge Aguilar Osorio, dijo que el incumplimiento de la empresa Promotora Inmobiliaria Majahual SA de CV (Pimsa), encargada de la disposición final de la basura, no compete al área que representa.

Añadió que los regidores y el mismo titular de Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol) tendrán que exponer los motivos por el cual la empresa no está realizando el manejo adecuado de los desechos.

“Yo no estoy a cargo de ese tema, no he ido al relleno”, señaló.

Jorge Aguilar aseguró que la construcción de una nueva celda es prioritaria, pero tendrá que resolverse este mismo mes, esto ante la saturación que registra la actual y poder evitar una contingencia ambiental en el municipio.

Recordó que la creación de Siresol, que él mismo impulsó en la administración 2011-2013, tenía que ver con un programa de reciclaje integral, que los diferentes gobiernos no dieron cumplimiento y que además están explorando las nuevas formas de disposición final de los desechos.

“Esto ya es un tema de la concesionaria, no le corresponde a la secretaría general, habría que preguntarle a los regidores encargados de las comisiones (…) yo tengo que hablar con la verdad con la que siempre (…) yo no estoy a cargo de ese tema, no he ido, nosotros creíamos Siresol con una perspectiva distinta”, expuso.

Admitió que la única forma de hacer cumplir a la concesionaria es hacer una revisión al acuerdo de concesión.

“Habría que checar cuáles son los términos de la concesión porque entiendo que para eso se compraron y se contrataron bandas separadoras y habría que exigirles la cantidad mínima de separación y reciclaje para ver si están cumpliendo con eso”, advirtió. (Noticaribe)

Advertisement

Advertisement

Me gusta: Me gusta Cargando...