La XVI Legislatura no ha tomado en cuenta ni al empresariado ni a la población en general, acusa Coparmex Cancún

CANCÚN, MX.- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Adrián López Sánchez, acusó que la XVI Legislatura no ha tomado en cuenta ni al empresariado ni a la población en general para las decisiones que toman en el Congreso, por lo que pidió que no se repitan actos como la reciente aprobación de exención de impuestos a casinos.

Mencionó que si bien aún está pendiente la eliminación del artículo que beneficiaba la aparición de nuevos casinos en el estado, la parte federal y el Ejecutivo estatal ya emitieron un posicionamiento en contra.

“Más allá de entender este movimiento que realizaron, que no sabemos bien a bien lo que sucedió, pues que no se repita. Como ustedes saben Coparmex lo que ha buscado es la participación, el involucramiento, las leyes tienen que estar vistas por la sociedad, por la ciudadanía y en ese sentido no hemos sido tomados en cuenta por la Legislatura, para nada de lo que han legislado en los últimos meses o lo que han hecho en esta Legislatura”, puntualizó.

La Coparmex, agregó, está en espera de reunirse con algunos integrantes del Congreso a finales de este mes, para entender porqué se tuvo una votación como esta, pero también para tratar otros temas que requieren un trabajo colaborativo, porque más allá de colores o partidos se debe buscar el bienestar de la sociedad y el estado.

Además, comentó que justo en un momento estatal y nacional en el que todos están concentrados en incrementos a impuestos, cuando se habla de eliminar privilegios, no se entiende una exención; además de que no hay igualdad de circunstancias en el sector turístico con lo que sí genera hoy derramas y se pierde competitividad.

“Yo sí consideraría que es un tema más de ese corte (político), que empresarial”, añadió. (Noticaribe)

