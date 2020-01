Desconocen a ‘Chanito’ Toledo como coordinador de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Por Saraí Reyes

Advertisement

CANCÚN, MX.- Integrantes de Movimiento Ciudadano (MC) desconocieron al diputado local, José Luis ‘Chanito’ Toledo Medina como coordinador del partido naranja, debido a que no ha logrado unificar a ese instituto político.

Asimismo, lo calificaron de mentiroso en cuanto al tema de los casinos, en el que acusó que fue chamaqueado, pues existen pruebas de que analizó oportunamente la Ley de Ingresos previo a su aprobación.

Lo anterior fue expresado por la regidora en Puerto Morelos, Ludivina Manchaca, y Marcelo Yam, consejero nacional de MC.

“Ya no reconocemos a ‘Chanito’ como coordinador porque fue provisional y su periodo terminó en diciembre; nuestra inconformidad no es más, que no ha sido un coordinador que aunque se le dio la confianza para que estuviera acá en el partido, según vino a unir y lo que ha hecho no es unificar; entonces para que tenemos un diputado si no se coordina con las autoridades municipales ni con las autoridades estatales y federales que estamos del partido en Quintana Roo”, expuso la concejal portomorelense.

Explicó que José Luis Toledo no fue ratificado en la convención realizada a principios del pasado mes de diciembre cómo se dio con los coordinadores de otras entidades federativas, y recordó que hace algunas semanas se hizo llegar a la coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano, una carta firmada por los cuatro regidores en Quintana Roo, así como el consejero nacional Marcelo Yam, desconociendo la figura de José Luis Toledo como coordinador y pedirle que tome cartas en el asunto para nombrar los nuevos órganos de dirección en la entidad.

Al manifestar su interés por liderar MC en la entidad, Ludivina Menchaca confió en que este mes la coordinación nacional pueda atender sus planteamientos ante la necesidad de ir fortaleciendo al partido de cara a los próximos comicios.

Por su parte Marcelo Yam, consejero nacional, cuestionó el proceder que ha tenido el diputado Toledo Medina en el congreso local y que va en contra de los lineamientos del partido naranja, como el hecho de que haya salido a decir que que no tuvo conocimiento del tema que aprobaron para exentar de impuesto a los casinos y que afirmó no estaba en las propuestas de análisis en comisiones.

Marcelo Yam exhibió documentos en donde José Luis Toledo Medina firmó de recibido la propuesta de la Ley de Ingresos misma que después votó a favor en el Congreso local.

“Nosotros tenemos en mano en donde a él se le entregó el documento y firmó y no pudieron haberle “chamaqueado” porque estaba enterado de cómo estaba la votación y de los temas que se contemplaron en la ley de ingresos”, refirió.

Además expusieron que llama la atención que a estas alturas ‘Chanito’ Toledo salga a decir que fue sorprendido con este tema cuando ha sido no solamente diputado local en dos ocasiones, sino diputado federal e incluso presidente de la gran comisión del Congreso local y sabe a perfección cómo se manejan los temas.

Finalmente dijo, que los militantes tienen muy presente de que el diputado es compadre el ex gobernador Roberto Borge Angulo, quien enfrenta un proceso legal por su mal desempeño y es por ello que el partido no ha podido consolidarse y exigen se nombre de manera inmediata a un nuevo nuevo coordinador en Quintana Roo. (Noticaribe)

Advertisement

Advertisement

Me gusta: Me gusta Cargando...