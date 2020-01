VIDEO | Atracan a diputado que retiró 80 mil pesos de un banco en la CDMX; cajero es cómplice, acusa

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El diputado local de Morena, Emmanuel Vargas Bernal, fue víctima de un asalto en el que lo despojaron de 80 mil pesos en efectivo al salir ayer por la tarde de una sucursal bancaria en la CDMX, publicó Excélsior.

A través de un video que publicó en su cuenta de Twitter @Emmanuel_CDMX, el legislador acusó al cajero de un banco de Town Center El Rosario que lo atendió por haberlo “puesto” con los asaltantes.

En el video grabado desde fuera de la sucursal bancaria se observa al cajero número 4.

El diputado de Morena señaló que al salir de la plaza comercial sus agresores lo interceptaron a bordo de una motocicleta y le exigieron la cantidad exacta de dinero que minutos antes retiró.

Este tipo que seguro está coludido les dio aviso a las ratas para que me quitaran el dinero que retire en la caja me pidieron exactamente lo que retire. #TownCenter #Azcapotzalco agradezco a los oficiales que me brindaron el apoyo. pic.twitter.com/ekcZV9DsJz — Emmanuel Vargas Bernal (@Emmanuel_CDMX) January 13, 2020

“Me acaban de asaltar y este cabrón es el cajero que me acaba de poner. Vine aquí al banco al Town Center del Rosario y efectivamente, al salir del Town Center me interceptó una motocicleta y me pidió exactamente la cantidad que yo había retirado del banco”, narra Vargas en el video mientras grababa al personal de la sucursal. (Fuente: Excélsior)

