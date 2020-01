Propuesta de rifar avión presidencial desata memes y burla de la prensa extranjera

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La prensa extranjera ha reaccionado con burlas luego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asegurara que podría rifarse el costoso avión presidencial adquirido en el sexenio de Felipe Calderón, publicó radiofórmula.com.mx.

Esta mañana, durante su conferencia matutina, el mandatario morenista refirió que una de las cinco opciones para vender el Boeing TP01 ‘José María Morelos y Pavón’ es rifarlo a través de la Lotería Nacional.

El extraño plan, que es uno de los seis con el que el Gobierno Federal cuenta, contempla vender 6 millones de ‘cachitos’ a un costo de 500 pesos cada uno. Al ganador se le daría el servicio de operación de dos o un año.

Ante la idea planteada por AMLO las reacciones no se hicieron esperar. En esta ocasión no fueron sólo los memes compartidos a través de redes sociales, también la prensa extranjera habló sobre la situación del avión presidencial valuado en 130 millones de dólares.

Mexico’s Amlo considers presidential jet raffle in desperate bid to offload it https://t.co/PLdyw2hDBb

— The Guardian (@guardian) January 17, 2020