Niega Arturo Abreu estar bajo la lupa de la UIF y asegura que rumores son ataques de aspirantes a cargos públicos en QR

CHETUMAL, MX.- Tras rechazar que sea sujeto a un proceso por parte de la Unidad de Investigación Financiera, el delegado del Gobierno Federal en Quintana Roo, Arturo Abreu Marín consideró que se trata de ataques provenientes de quienes aspiran a cargos de elección popular.

“Hay que decirles a los políticos que quieren un cargo de elección popular que no soy competidor, primero por la edad y después porque soy respetuoso de los quintanarroenses. Si no soy quintanarroense a pesar de estar 20 años aquí no voy a luchar por un cargo de elección popular”, afirmó.

Además dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido que ningún servidor de la nación puede meterse en política, “y si lo hace tendremos que pedirle que se vaya”.

Abreu Marín consideró que este tipo de señalamientos es simplemente un golpeteo político “porque hay gente que quiere ser precandidato y yo no puedo estar a favor de ninguno porque en ese momento es como si el presidente estuviera a favor de esa persona. Yo los los respeto a todos y el día que me inviten a un evento que no sea político acudiré, pero si es político no me verán ahí y por eso están molestos”.

Afirmó que ese tipo de informaciones se han generado desde Quintana Roo “y si no soy competidor a lo mejor es porque quieren mi cargo”.

Reiteró que es una mala información la supuesta investigación por parte de la UIF, ya que en todo caso es la Secretaría de la Función Pública la encargada de efectuar las auditorías a los servidores públicos.

“Es una mala información, no proveniente de los periodistas sino de quien interesado en la política”, enfatizó. (Noticaribe)

