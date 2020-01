Contuvo AMLO intento de uno de sus hermanos de ‘pedir un favor’ al gobernador de Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que uno de sus hermanos acudió a una oficina del gobierno del estado de Chihuahua para intentar pedir un favor respecto a una gestión de carácter público, según información de sdpnoticias.com.

En su conferencia mañanera de este jueves 23 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que el nepotismo e influyentismo no existe más en el Gobierno de México, por lo que para muestra reveló el episodio de su hermano.

El mandatario federal no dijo el nombre del pariente involucrado, pero aclaró que fue el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien le informó de la situación, misma que fue controlada por un funcionario estatal.

“Fue uno de mis hermanos a hacer una gestión. No sé de qué tipo. Como ya había dado a conocer esto, me lo comentó el gobernador de Chihuahua que le dijo al funcionario del estado: no lo tengo por qué recibir ni tú tampoco… Quería una entrevista con el gobernador o un funcionario”.

El titular del Poder Ejecutivo recordó que su lucha por llegar al gobierno estuvo marcada por un abierto rechazo a las prácticas de corrupción implementadas por sus antecesores, por lo que destacó el compromisos de los integrantes del gobierno en turno para erradicar la corrupción y el influyentismo.

El presidente no dio más datos sobre la identidad del hermano que intentó aprovecharse de su posición.

En un memorándum enviado en junio de 2019 a todas las oficinas de gobierno, López Obrador instruyó a los funcionarios federales a no recibir ni atender a algún familiar que acudiera ante su representación para conseguir algún beneficio o consideración fuera de la ley.

Esta mañana, el mandatario reiteró la vigencia de dicha instrucción y pidió a trabajadores del Estado, mandar “al carajo” a quien intente recurrir a sus vínculos familiares. (Fuente: sdpnoticias.com)

