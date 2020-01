Rompeolas Extra | ¿Convencerán a los diputados para imponer los ‘contenedores inteligentes’?

Definitivamente la transparencia no es lo de la presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Reyna Durán, que “va junto con pegado” sobre la máxima lopezobradorista de “no mentir, no robar y no traicionar”.

Advertisement

Y es que la Jugocopo se va a reunir esta mañana con funcionarios de la Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol), que por cierto cada vez está mal lejos de sus una paramunicipal y se está convirtiendo en una extensión de las concesionarios dentro la Comuna.

El tema es la imposición de los ‘contenedores inteligentes’, cuyo cobro está contemplado en la Ley de Hacienda Municipal (LHM) , aprobada hace unas semanas por el Congreso del estado.

Pero la diputada Reyna Durán, que forma parte del staff de la alcaldesa ‘Mara’ Lezama, no ha querido ser transparente sobre este encuentro con funcionarios de Siresol y de hecho, la agenda de esta sesión de la Jugocopo seguía siendo un misterio.

Lo cierto, es que otra vez la Comisión de Hacienda del Congreso del estado, que preside el ‘borgista’, José de la Peña (PVEM), y de la que forma parte el ‘marista’, Alberto Batún (Morena), se habría excedido en sus facultades al imponer este cobro que no pasó por el Cabildo.

Pero hay el intereses de la Alcaldesa de que coloquen estos ‘contenedores inteligentes’ que irían a cuenta de los contribuyentes.

En realidad, a lo que los diputados están obligados es a dar marcha atrás al apartado del cobro de los ‘contenedores inteligentes’ de la LHM.

Advertisement

Advertisement

Me gusta: Me gusta Cargando...