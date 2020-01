SI NO HAY SOLUCIÓN, HABRÁ AMPAROS: Demanda Acluvaq resolver el tema de los excesivos cobros por recolección de basura y los contenedores inteligentes

Por Leslie Gordillo

CANCÚN, MX.- Los cobros excesivos por recolección de basura y el uso de un contenedor “inteligente” es algo que debe resolverse de raíz a través de la Legislatura de manera urgente, declaró la presidente de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq), Miriam Cortés, tras señalar que la mayor parte de las empresas, que van desde las micro, hasta las pequeñas y medianas empresas, no tendrían por que pagar por un contenedor que no necesitan para los pocos residuos que generan, por lo que si en esta semana no hay respuesta positiva, recurrirán a los amparos

Destacó que la alcaldesa no puede omitir los lineamientos porque está en la ley, pero lo que sí tendría que hacer es acudir ella a la Legislatura y pedir que respeten lo que se había enviado desde el ayuntamiento, algo que tampoco ha ocurrido, sobre todo porque se trata de un servicio público.

“Vemos que es una inconsistencia terrible, y dicen que es por la tecnología, el chip, pero yo por qué tengo que pagar eso, yo no soy la concesionaria, yo por qué tengo que pagar eso como contribuyente, como que no me toca. Y luego los adeudos los dejó para que los cobre la concesionaria, no entendemos, si la ley dice claramente que los debe cobrar el municipio”, declaró.

Recordó que además en la actualidad se tienen planes de manejo en los hoteles y cada vez son más las empresas las que realizan reciclaje o que han eliminado todo el uso de artículos de uso de una vez, por lo que se han reducido aún más los desechos que generan.

“Te dan un documento que está ya prefabricado que dice que no genera ningún derecho, que es así como buena onda, como una declaración de voluntad unilateral y te dejan el mismo precio que el año anterior, pero el del año anterior también está equivocado, lo que pasa es que ante tanta irregularidad nos metimos a fondo y nos dimos cuenta que hay problemón desde el año pasado”, denunció.

Además, comentó que la Legislatura fue todavía más allá, porque hay facultades que en el contrato con la concesionaria no se pueden cumplir, como la recolecta de algunos residuos y desde el Congreso se dice otra cosa. (Noticaribe)

