Inclusión en la toma de decisiones y transparencia, principal petición en Puerto Morelos ante proyecto de remodelación del casco antiguo del poblado

Por Leslie Gordillo

CANCÚN, MX.- Este viernes las familias se reunieron nuevamente en el Casco Antiguo de Puerto Morelos para manifestarse en contra de las obras de remodelación que pretenden realizar con una inversión de alrededor de 19 millones de pesos y en donde se mantiene una guardia durante todo el día para evitar sorpresas.

Desde la primera presentación que se hizo, los ciudadanos han solicitado detalles y ser tomados en cuenta, para respetar lo que consideran es la esencia del Casco Antiguo y exhortando a la autoridad a que invierta este tipo de recursos para otro tipo de obras que son más urgentes.

“No ha habido transparencia, no ha habido consulta ciudadana, no han entregado ese famoso proyecto, no nos dijeron cómo fue la licitación, hay una opacidad total en la que no podemos como ciudadanos aceptar que se lleve a cabo. Este es el sabor, es la identidad, es el pueblo no sólo porque queremos que así se quede, sino que así lo buscan los turistas, es el interés de venir aquí”, aseguró Luz María Guzmán, habitante de Puerto Morelos.

En el lugar siguen recolectando firmas, sumando hasta ahora más de 800, las que se suman a más de 5 mil que se han recolectado de manera virtual y que esperan utilizar para obtener un amparo contra la obra.

Por su parte Yazmín Vivas, secretaria general del Sindicato de Taxistas en Puerto Morelos, dio como ejemplo el espejo de agua que se pretende realizar y que aseguró se convertiría sólo en un nido de moscos o que estaría abandonada, pues hoy se tiene una fuente que lleva mucho tiempo en el olvido. (Noticaribe)



