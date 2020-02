‘No lo van a creer’ dice Durazo antes de confirmar que Ovidio Guzmán no tiene orden de aprehensión

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, afirmó este viernes que el gobierno mexicano no tiene una orden de aprehensión en contra de Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón nuevo”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el encarcelado líder del cártel de Sinaloa, publicó infobae.com.

Entrevistado después de la firma de un convenio de colaboración entre la Comisión Nacional Antisecuestro y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detalló que durante el fallido operativo del pasado 17 de octubre no se aseguró el inmueble del fraccionamiento Tres Ríos en Culiacán, donde se encontraba Ovidio, porque las autoridades mexicanas no tienen un mandamiento judicial para ello.

Esta persona (Ovidio Guzmán) en nuestro país, ustedes no lo van a creer, no tiene en nuestro país una orden de aprehensión. Hay una orden de detención con fines exclusivos de extradición, lo que significa que los delitos por los que se le acusa han sido cometidos en otro país y no en México.

Y añadió: “la orden de extradición la conocía el grupo responsable del operativo y en un proceso prácticamente de rutina, lo que sí se vio en el gabinete de seguridad son todos aquellos casos de extradición en general y recibimos la indicación del presidente de colaborar en esos procesos”.

De acuerdo con la relatoría presentada por el gobierno federal, el pasado ocho de octubre se inició una carpeta de investigación en México en contra de Ovidio Guzmán por los delitos de delincuencia organizada con finalidad de acopio y tráfico de armas, secuestro, cobro de piso y delitos contra la salud. En la misma se señalaron tres domicilios a los que acudía con frecuencia.

El miércoles, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, sostuvo que Ovidio Guzmán es responsable de mover metanfetaminas y fentanilo.

Durazo Montaño rechazó que el gobierno federal negocie con grupos de la delincuencia organizada, como se acusa en el caso de la liberación del hijo de “El Chapo” Guzmán.

Cuestionado sobre si tuvo conocimiento de la boda de Giselle Guzmán, a la que presuntamente acudió su hermano Ovidio Guzmán, en la catedral de Culiacán, que fue cerrada para el exclusivo evento, Durazo Montaño respondió:

Creo que estamos enterados todos, pero a diferencia del operativo anterior, tenemos ahora que consolidar toda la parte judicial; es decir, la judicialización del caso.

El jueves durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del primer informe de gobierno, el responsable de la seguridad pública del país rechazó un cambio en la estrategia en esta materia que lleva a cabo la administración de López Obrador.

“La fuerza pública es un recurso del Estado, pero debemos entender que es el último recurso, el primero es la generación de oportunidades”.

La mañana del jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la decisión de realizar el operativo para capturar a Ovidio Guzmán respondiera a una orden del gobierno de Estados Unidos. “Nosotros no recibimos órdenes de Washington”.

Sobre la orden de detención con fines de extradición solicitada a México por el gobierno estadounidense, López Obrador confirmó que se mantiene. “Tiene que continuar todo lo que está en curso, no se cancela nada. Se mantiene los acuerdos de extradición”.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en México negó que alguna agencia de su país participara en el operativo para capturar a Ovidio Guzmán. Ante “los reportes falsos que circulan en medios (…) Podemos confirmar que ninguna agencia del gobierno de Estados Unidos estuvo involucrada en el operativo”, afirmó. (Fuente: infobae.com)

