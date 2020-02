“Contenedores (inteligentes) van para afuera”: Eduardo Galaviz

Por Leslie Gordillo

CANCÚN, MX.- En la segunda reunión entre empresarios y diputados locales, se acordó finalmente que los “contenedores inteligentes” se quedan de manera opcional y no obligatoria; además de que avanzaron bastante en el proyecto final de Ley, que se presentará la próxima semana en el Congreso, informó Eduardo Galaviz Ibarra, representante del Observatorio Legislativo y la Asociación de Plazas Comerciales.

Fue alrededor del mediodía de este martes cuando tuvieron un segundo encuentro, que calificó como un buen ejercicio y aunque aún falta por concretar algunos puntos de acuerdo, hay un entendimiento de que se tiene que dar marcha atrás a lo aprobado y falta definir cómo quedará.

“Los contenedores, eso sí ya quedó fuera, que no son obligatorios, ya hay un entendimiento. (se pone el que el municipio había propuesto) y habría que revisar el tema de residuos peligrosos para ver las competencias. Pero contenedores van para afuera; pueden ser opcionales, tal vez a alguien le interese y bueno directamente la empresa los pone en plataforma para que se le venta, se le rente, pero no a través del municipio, no es obligación”, puntualizó.

Mencionó que ya el diputado José Luis Guillén y Atenea Gómez presentaron una propuesta, esperan una más de la fracción de Morena y sólo esperan el inicio del periodo legislativo, pero que lo importante es que entendieron los puntos de los empresarios.

Reconoció que en dos reuniones no pueden resolver todo, ni escribir la iniciativa final, sobre todo cuando hay confrontaciones políticas, de egos y posiciones, pero sí se avanzó y prevén que una vez que inicie el periodo legislativo, se ponga sobre la mesa.

Lo que sigue ahora, añadió, es que los tomen en cuenta para que una vez generada la propuesta final con la mezcolanza de iniciativas, todos la conozcan y existan consenso. (Noticaribe)

