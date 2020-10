Detienen en EU a Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional con Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido por autoridades federales de Estados Unidos a su arribo al aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, como resultado de una investigación de corrupción por narcotráfico que desde hace unos años venía llevando a cabo el Departamento de Justicia, publicó Proceso.

Bajo el título “Operación Padrino”, la investigación del gobierno estadunidense data de por lo menos hace diez años, antes de que Cienfuegos asumiera como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con fuentes fidedignas del Departamento de Justicia que habían narrado la pesquisa a Proceso.

Las investigaciones sobre el caso del general Cienfuegos y otros altos mandos del Ejército mexicano en el sexenio de Peña Nieto iniciaron luego de que la Administración Federal Antidrogas (DEA) empezó a recopilar evidencias para fundamentar los casos de narcotráfico en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, procesado y sentenciado en una corte federal en Nueva York.

La detención de Cienfuegos fue confirmada por el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, al canciller Marcelo Ebrard, quien divulgó la noticia en Twitter.

“La Cónsul en Los Ángeles me estará informando próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto”, agregó Ebrard en Twitter.

La jefa de corresponsales de ProPublica, Ginger Thompson, también reportó la detención, y precisó que fue detenido por las autoridades estadounidenses cuando arribó al país a última hora de la tarde en un viaje con su familia.

@propublica has learned that former Mexican Defense Minister Gen. Salvador Cienfuegos Zepeda was arrested by U.S. authorities when he arrived in the country late this afternoon on a trip with his family.

— Ginger Thompson (@gingerthomp1) October 16, 2020