“Nosotros no clasificamos entre ‘chairos’ y ‘fifís'”, dice alcalde de Mérida por inundaciones

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Al darse a conocer el tema de las inundaciones en el Fraccionamiento las Américas, en Mérida, han salido otros casos de diversas comisarías en donde también hay zonas anegadas tras el paso de ‘Gamma’ y ‘Delta’ y acusan de que el Ayuntamiento da prioridad a la zona norte, por lo que el alcalde Renán Barrera Concha expuso: Nosotros no clasificamos entre ‘chairos y fifís’.

“El tema no es exclusivo de ricos o pobres, de gente que tenga más o menos, el tema son las zonas…nosotros no clasificamos en ‘chairos’ y ‘fifís’, no estamos buscando confrontación”, aseguró el alcalde de la capital yucateca.

Esto se debió a que el tema de Las Américas es el que más se ha difundido y tal pareciera que es el que más se ha atendido, sin embargo, el alcalde aseguró que no se trata de eso, sino al contrario, él mismo ha realizado más de 20 recorridos en distintos puntos de Mérida para escuchar las necesidades de las personas.

“Más allá de las cuestiones técnicas y jurídicas que son actualizables, es importante que podamos atender lo urgente y lo importante. No hay ciudadano de primera y de segunda”, apuntó.

Asimismo, volvió a hacer hincapié sobre acciones violentas que se llevan a cabo en protestas y aseguró que en Yucatán, sólo se opta por el diálogo.

“Hemos abierto las puertas a todo aquel que quiera venir a sumar para dar una solución”, aseguró.

Asimismo, dejó en claro que en Mérida no se ha inundado por distritos electorales, por lo que el tema no debe politizarse.

Es preciso mencionar que los habitantes de diversas comisarías y también de Las Américas, han denunciado que a estas alturas, el agua que está cerca de sus casas ya está maloliente, por lo que temen que esto pueda desencadenar infecciones.

A la par, en el caso de Las Américas, algunas personas están recurriendo a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para investigar qué tipo de proceder puede existir en contra de la empresa Sadasi. (Noticaribe)